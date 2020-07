L'été prend ses aises à travers la programmation à Repentigny

C’est une programmation particulièrement colorée qui attend les Repentignoises et Repentignois cet été. Une panoplie d’activités offertes gratuitement aux quatre coins de la ville donneront l'occasion d’explorer, de créer et de découvrir la culture sous toutes ses formes, en toute sécurité et dans le respect des normes sanitaires.

« La Ville de Repentigny est reconnue pour son dynamisme et sa vitalité culturelle comme en témoigne cette programmation estivale 2020 réinventée. Que ce soit pour admirer les différentes créations artistiques, visiter une exposition ou en apprendre davantage sur l’histoire et le patrimoine, chacun pourra y trouver son compte à pied, en vélo ou en auto cet été », souligne Chantal Deschamps, mairesse de Repentigny.

Promenade colorée

L’art public transforme l’Espace culturel en un véritable laboratoire coloré. La visite commence au cœur de la ville en découvrant les vitrines poétiques, une délicate balade à travers 25 fragments de poésie.

Sillonnez ensuite les 200 mètres de trottoirs multicolores, puis pique-niquez sous l’arc-en-ciel; une installation artistique éphémère composée de 3000 rubans colorés au parc Charles-De Gaulle. Arrêtez-vous pour immortaliser quelques photos souvenirs devant la toute première murale urbaine qui habillera, à compter de la mi-juillet, la façade arrière du 435, rue Notre‑Dame.

Expositions

Jusqu’au 23 août, le Centre d’art Diane-Dufresne vous invite à découvrir l’exposition Trans-Migrations du poète Jean-Paul Daoust et de l’artiste multidisciplinaire Ginette Trépanier.

Dès juillet, Ginette Trépanier vous ouvre les portes de son studiolo, aménagé au cœur même de l’exposition, pour une série de rencontres thématiques les 11, 26 juillet et 9 août à 14 h. Des rendez-vous virtuels sont également prévus avec les artistes les 11 juillet et 8 août prochain.

L’art dans les parcs

Tout l’été, les parcs de la ville se transforment en véritables galeries d’art à ciel ouvert grâce à trois expositions extérieures.

Jusqu’au 14 août, le parc de l’Île-Lebel accueille le Parcours photo : Repentigny d’hier à aujourd’hui du Club Photo Repentigny. À l’occasion du 350e anniversaire de la ville, cette exposition met de l’avant une vingtaine de lieux emblématiques. L’exposition sera présentée à la bibliothèque Edmond-Archambault à compter du 15 août.

Dès le 2 juillet, découvrez huit portraits animés de Repentignoises et Repentignois d’origine ou d’adoption dans le cadre de l’exposition Réalités composées située au parc Charles-De Gaulle. À travers ce projet participatif, l’artiste Sandra Djina Ravalia pose un regard nouveau sur notre identité collective et notre rapport au territoire.

Dès le 27 juillet, pas moins d’une cinquantaine d’œuvres citoyennes seront exposées en grand format dans une douzaine de parcs de la ville grâce au projet d’envergure Mon bonheur coloré. Cette première exposition du genre à voir le jour dans la ville mettra à l’honneur le talent des Repentignois à travers le dessin, la peinture et la photographie.

Danse et musique

Tous les mercredis de l’été, l’Aramusique accompagne votre balade au parc de l’Île-Lebel en vous offrant une ambiance musicale soigneusement choisie.

Et alors que la musique résonne au parc, votre cour se transforme en plancher de danse! Dans(e) ta cour est un défi chorégraphique qui fait appel aux citoyens de tous les âges pour propager le plaisir de danser chez soi. D’ici le 20 juillet, il suffit de se filmer en train de danser au rythme de la chanson en chorégraphiant ou en improvisant ses propres mouvements au son de la chanson Danse la vie de Ilam et Yann Perreau. Les prestations filmées contribueront à la création d’une vidéo participative.

Place aux artistes

Dans un concept inédit, l’art porte-à-porte vous permet de découvrir cinq artistes, de la porte de leur atelier à la vôtre. En plus d’obtenir un contact privilégié avec les créateurs, un colis comprenant cinq fragments des artistes Michel Robidas, Annie Garofano, Lawrence Dupuis, Jean-Christophe Réhel et Alexandra Bastien seront livrés gratuitement par notre brigade culturelle à mille foyers repentignois inscrits au projet. Ces artistes vous promettent également des performances surprises tout au long de l’été.

Dès la fin juillet, place au théâtre! De Drôles de bibittes débarquent à Repentigny. Deux duos de bestioles sillonneront les rues pour le plus grand plaisir du voisinage. Gardez l’œil ouvert, vous aurez peut-être la chance d’assister à l’une des prestations théâtrales et musicales spécialement conçues par le Théâtre Advienne que Pourra!

Patrimoine

Découvrez l’histoire locale à travers deux nouveaux parcours guidés d’une durée de 45 minutes, offerts sur réservation. Ayant pour point de départ le parc Charles-De Gaulle, le Tour guidé dans l’Espace culturel retrace 350 ans d’histoire et de vitalité culturelle. Du côté du secteur patrimonial de la ville, le Voyage au cœur du Petit village offre une incursion dans l’histoire, les bâtiments anciens et la végétation luxuriante de ce quartier.

Il est également possible de découvrir les facettes insoupçonnées des cimetières de la Purification-de-la- Bienheureuse-Vierge-Marie et de Saint-Paul-l’Ermite grâce aux Balades du souvenir disponibles sur l’application BaladoDécouverte.

Programmation sur le Web

Allumez le feu et préparez vos guimauves en prévision des soirées contes et légendes les 17 juillet et 14 août prochain.

Les familles pourront retrouver des ateliers créatifs virtuels du Centre d’art Dufresne-Dufresne. Des trousses "Prêt-à-créer" comprenant les essentiels pour réaliser les trois activités sont disponibles au comptoir d’accueil du CADD au coût de 5 $. Il est également possible d’utiliser son propre matériel créatif!

Il y en aura aussi pour amoureux de littérature. Au total, plus d’une dizaine d’auteurs s’invitent dans votre salon, chaque semaine, pour vous donner le goût de la lecture. Plein d’autres rendez-vous virtuels, allant des prestations de danse en direct, à des rencontres virtuelles, sont également prévus.

Permission de boissons alcoolisées dans les lieux publics

Du 26 juin au 1er octobre 2020 entre 11 h 30 et 21 h, la Ville autorisera la consommation de boissons alcoolisées à condition qu’un repas soit pris en même temps dans l’esprit d’un pique-nique en plein air dans les parcs suivants : parcs de l’Île-Lebel et Saint-Laurent, parc Charles-De Gaulle, parc Rochefort et le parc Jean-Claude-Crevier.

L’emplacement choisi devra se trouver à plus de 25 mètres des modules de jeux et des jeux d’eau ainsi que des aires de jeux dans les lieux autorisés. Des tables de pique-nique ont été ajoutées dans ces 5 parcs. Profitez de l’occasion pour commander une boîte repas dans l’un de vos restaurants préférés.

D’autres événements, s’échelonnant tout au long de l’été, seront annoncés au cours des prochaines semaines, notamment sur la page Facebook de l’Espace culturel de Repentigny. Pour consulter la programmation complète ainsi que les horaires, les lieux des activités et la règlementation dans les parcs, visitez ville.repentigny.qc.ca .