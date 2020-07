Le Centre récréatif de Repentigny rouvre ses portes

Après une longue attente aussi forcée qu’inattendue de plus de trois mois, le Centre récréatif de Repentigny rouvre enfin ses portes et est prêt à accueillir le grand public. Cependant, la direction de l’établissement met tout en œuvre afin d’assurer la sécurité et la santé de sa clientèle et de ses employés, Covid-19 oblige.

Ainsi donc, un "Guide des mesures à mettre en place après la COVID-19" a été élaboré en vue de cette reprise des activités. Celui-ci traite entre autres des procédures de nettoyage et de désinfection et prévoit des mesures de protection pour les employés. Ces derniers ne doivent pas se présenter au travail s'ils présentent un des symptômes identifiés par la Santé publique.

De plus, la direction a procédé à l'installation de plexiglas aux bureaux de l'accueil, des distributeurs de désinfectants ont été ajoutés à plusieurs endroits dans le Centre et chaque employé a reçu une bouteille de désinfectant pour son usage personnel au travail. Des affiches énonçant les mesures de sécurité ont été apposées à plusieurs endroits dans le Centre.

Des mesures sanitaires strictes à respecter

Pour la clientèle, la distanciation physique de 2 mètres doit être respectée, les personnes qui entrent dans le Centre doivent se désinfecter les mains, les casiers des vestiaires et la section des douches ne sont pas accessibles.

La direction du Centre incite les gens à prévoir une gourde ou une bouteille remplie puisque les fontaines d’eau sont fermées. Enfin, un seul paiement par période de location sera accepté. Celui-ci devra être effectué par carte de débit ou de crédit.

La directrice du Centre, Louise Généreux, se dit fière d’accueillir à nouveau sa clientèle dans un endroit public des plus sécuritaires : « Notre clientèle a toujours fait partie de la famille ici au Centre récréatif. Il était donc tout à fait normal que nous prenions toutes les mesures nécessaires pour retrouver les nôtres, ceux qu’on apprécie et qu’on aime voir à longueur d’année. Comme d’habitude, mon équipe a fait preuve de beaucoup de professionnalisme et de détermination pour offrir à nos clients un Centre à la hauteur de leurs attentes dans le respect des mesures exigées par la Santé publique! »