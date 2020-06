Projet minier de Nouveau Monde Graphite: le BAPE demande davantage d’études

Dans son nouveau rapport rendu public cet après-midi, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) du Québec conclut que le projet minier de Nouveau Monde Monde suscite « des enjeux d’acceptabilité sociale encore importants » et recommande pas moins d’une demi-douzaine d’études additionnelles « avant que le projet ne puisse être autorisé ».

« Santé, environnement, tourisme : le BAPE donne raison aux centaines de citoyens qui se mobilisent depuis plus de trois ans face à ce projet. Le gouvernement doit mettre fin à ce projet qui n’a pas sa place dans une zone habitée et touristique », insiste Gilles Cartier, président de l’Association pour la protection du Lac Taureau (APLT).

May Dagher de la Coalition des opposants à un projet minier en Haute-Matawinie, précise : « Nous ne sommes pas du tout rassurés. Les constats du BAPE sont alarmants et vont largement dans le sens de nos préoccupations. Le tourisme et la villégiature sont des économies locales majeures et durables. On doit protéger et renforcer ces économies, et non les miner ! ».

En conclusion de son rapport, le BAPE recommande la réalisation de plus d’une demi-douzaine d’études additionnelles avant même que le gouvernement puisse considérer autoriser le projet, notamment concernant les risques reliés à la pollution de l’eau, à la qualité de vie et à l’impact global sur les économies touristiques et de villégiatures.

Le BAPE recommande également à Québec de changer les lois pour mieux encadrer les projets miniers en milieux habités et touristiques.