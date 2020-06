Réouverture de l’hôtel de ville de Saint-Charles-Borromée : tous les services offerts sur rendez-vous

Les citoyens ont accès à nouveau à l’hôtel de ville de Saint-Charles-Borromée depuis aujourd'hui, sur rendez-seulement.

Conformément aux directives du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique, plusieurs mesures ont été instaurées pour assurer la sécurité des employés et celle des visiteurs. Des distributeurs de gel hydroalcoolique, de la signalisation, l’installation de panneaux de protection et le port du masque par les employés qui accueillent les citoyens font partie des actions mises en place pour garantir le succès de la reprise graduelle des activités.

Voici les directives à suivre avant de se rendre en personne : avant de se présenter à l’hôtel de ville, on doit communiquer avec le service concerné.

Les employés municipaux pourront guider les citoyens si leurs demandes peuvent être complétées à distance. La directive à suivre est donc la suivante :

- Communiquer avec la Ville au 450 759-4415;

- Un rendez-vous sera attribué pour traiter la demande en personne, si jugée nécessaire;

- À la plage fixée, présentez-vous seul à l’hôtel de ville;

- À leur arrivée, les visiteurs devront signer un registre des invités.

Rappelons que pour éviter la propagation du virus, en minimisant les interactions avec le public, les citoyens sont invités à prioriser les services en ligne sur vivrescb.com. Il est possible d’effectuer de nombreuses démarches à distance :

• Demande de dérogation mineure

• Demande de permis (rénovation, garage, cabanon)

• Demande de subvention pour couches lavables ̧

• Demande de feu à ciel ouvert

• Demande de subvention pour activité

• Demande de modification au règlement d’urbanisme

• Autoinspection de sa maison pour la protection des incendies

Dans la section « Participation citoyenne », il est possible de faire une requête, un commentaire ou un signalement, et même faire une demande d’accès à un document.

Rappelons finalement qu’on peut déposer les paiements de taxes municipales ou certains documents dans la boîte de dépôt située à l’extérieur de l’entrée principale de l’hôtel de ville sur la rue de la Visitation.