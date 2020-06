Les marchés publics de Lanaudière sont prêts pour l'été

Cet été, les Marchés publics lanaudois invitent à découvrir les onze marchés, dont deux virtuels! En effet, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), soutient le commerce de proximité et les marchés publics. C’est pour cette raison qu'un comité régional des Marchés publics de Lanaudière a été mis en place pour couvrir le territoire des six MRC.

Ce comité regroupe les représentants des marchés publics lanaudois, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, la Direction de santé publique, l’Association de Marchés Publics du Québec(AMPQ), la Fédération de l’UPA de Lanaudière ainsi que le CDBL.

De cette consultation résulte une vaste campagne de promotion estivale sous la thématique "Quand je vais au marché..." coordonnée par le CDBL.

Les principaux avantages des marchés publics seront ainsi déclinés: la diversité, la qualité et la fraîcheur des aliments, le contact avec les producteurs et les artisans, l’apport au développement de la région et les atouts environnementaux.

Yoann Duroy, directeur général du CDBL, souligne: « Avec notre rôle de concertation, nous avons le devoir de collaborer pour aller plus loin, maximisant les retombées de nos actions en créant de la richesse au bénéfice de toute la région. Les Marchés publics sont un service essentiel, un maillon important du développement bioalimentaire lanaudois. Faire le lien avec la marque "Goûtez Lanaudière!" a été très naturel; car celle-ci est déjà largement connue des Lanaudoises et des Lanaudois. En choisissant d’aller visiter les marchés publics, nous participons ensemble au développement économique régional ».

Pour plus d'information concernant les marchés publics, consulter le site suivant: https://www.goutezlanaudiere.ca/marchespublics/

Le projet de campagne de promotion estivale a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre de l’Appui au développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en région.