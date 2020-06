Stationnements payants au CISSS de Lanaudière: la grille des tarifs révisée

Conformément à la politique du MSSS, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a revu sa grille de tarification des stationnements destinés aux usagers et aux visiteurs, laquelle a été adoptée par le conseil d’administration ce vendredi 19 juin.

Cette tarification s’appliquera à compter du 22 juin dans toutes les installations disposant de stationnements payants pour les usagers et les visiteurs.

Depuis la fin du mois de mars 2020, en raison de la pandémie, la Direction du CISSS avait suspendu la tarification dans tous ses stationnements payants. Dès le 22 juin, la reprise de la tarification se fera graduellement.

Une révision des tarifs selon la clientèle

La nouvelle grille favorise l’accès aux soins et aux services à certains type de clientèle seulement et pour les familles des résidents.

Par ailleurs, la gratuité est prévue pour les deux premières heures de séjour.

Les clientèles admissibles concernées sont celles qui doivent accéder aux services suivants:

- Hémodialyse : En tout temps, aux usagers nécessitant des traitements d’hémodialyse.

- Oncologie : En tout temps, aux usagers nécessitant des traitements de chimiothérapie.

- Néonatalité : En tout temps, aux parents des nouveau-nés nécessitant une hospitalisation.

- Hébergement : En tout temps et sans limites du nombre de cartes d’accès, aux familles d’usagers hébergés (longue durée physique et psychiatrique), de même qu’aux familles d’usagers en attente d’hébergement à l’hôpital.

Afin de bénéficier de cette gratuité, les usagers et les familles admissibles doivent en faire la demande auprès de l’unité concernée. Celle-ci leur indiquera la marche à suivre. Un dépôt de 10 $ est exigible par carte accordée.

Tarif réduit de 20 $ par mois

Un tarif de stationnement de 20 $ par mois est accessible aux usagers et aux visiteurs qui en font la demande, et ce, sans aucune justification.

Afin de bénéficier de ce tarif réduit, les usagers et les visiteurs doivent se présenter au service de sécurité des deux hôpitaux ou du Centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David et en faire la demande.

Dans tous les autres cas, la grille tarifaire standard suivante s’applique :

Mesures de prévention des infections

Le virus de la COVID-19 étant toujours en circulation dans la communauté, des mesures de prévention des infections ont été mises en place. Ainsi, que ce soit à l’entrée des stationnements ou lors du paiement des frais de stationnement, les usagers seront invités à se laver les mains.

Un dispositif a en effet été mis en place afin que les usagers puissent utiliser un gel antiseptique avant de prendre le billet à la borne d’entrée ainsi qu’aux bornes de paiement. Soulignons que les bornes à l’entrée des stationnements ainsi que les bornes de paiement seront désinfectées régulièrement, plusieurs fois par jour.