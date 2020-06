Le Marché fermier revient cet été à Saint-Norbert!

Devant l’engouement des gens de la région pour le Marché fermier de Saint-Norbert et pour l’achat local, les artisans-producteurs seront encore au rendez-vous, sur le terrain de l’église situé au cœur du village, pour cette 5e édition.

Ce sont les vendredis 19 juin, 10 et 24 juillet, 7 et 21 août et le 4 septembre, de 14h à 18h, que les consommateurs avertis pourront faire le plein de produits frais et transformés par des locaux.

« En cette période particulière, les gens ont plus que jamais le goût de consommer local, de connaître la provenance des produits et d’encourager l’économie d’ici. Si nous pouvions flâner sur les lieux les années précédentes, ce ne sera pas possible cet été.Toutefois, nous sommes à organiser le tout pour que ce soit une expérience riche en découvertes et agréable à vivre, affirme Hélène Blondin, coordonnatrice du marché fermier depuis ses débuts.

« Pour la 5e édition, il y avait tout un programme de festivités pour remercier tant nos producteurs qui travaillent d’arrache-pied pour agrémenter notre assiette, que tous ceux qui les encouragent et participent à l’économie locale. Ce n’est que partie remise! Cette année nous nous concentrerons avant tout sur la sécurité sanitaire et l’offre de produits locaux », explique Stéphane Funaro, le conseiller municipal responsable du Marché.

Installé sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs offriront tout l’été:petits fruits, légumes, miel, canards bio, œufs, pains et viennoiseries, confitures, huile d’olive, produits de l’érable, savons naturels, ainsi que beaucoup d’autres primeurs. Dans les circonstances, le marché a adopté les mesures de sécurité sanitaire recommandées pour que les visiteurs soient en sécurité pour acheter local et encourager nos producteurs locaux.

Ce marché est organisé parla municipalité de Saint-Norbert qui soutient financièrement le projet encore cette année.www.facebook.com/marchedesaintnorbertwww.saint-norbert.net