À Repentigny, l'autoroute 40 en direction Ouest est fermée jusqu'à la fin du mois

À compter de ce soir à 22h, le ministère des Transports procédera à la fermeture complète des deux voies de l'autoroute 40 en direction ouest à Repentigny entre la sortie no 100 - Repentigny - Boulevards Industriel et Brien et Larochelle et l'entrée de l'autoroute située à l'ouest du boulevard Industriel.

La circulation sera ainsi déviée sur la voie de desserte. Ces interventions sont requises afin d'effectuer le remplacement d'un ponceau qui passe en dessous de l'autoroute et de ses voies de dessertes.

Du lundi 15 juin vers 22 h jusqu'à la fin du mois

L'autoroute 40 est complétement fermée en direction ouest, entre la sortie no 100 Repentigny - Boulevards Industriel et Brien et Larochelle et l'entrée de l'autoroute située à l'ouest du boulevard Industriel.

En cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, les travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.