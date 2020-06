Des humoristes s'unissent pour promouvoir la vie dans le Nord de Lanaudière

Les Carrefours jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette, Matawinie et Montcalm se sont unis afin de dynamiser la vision de la région et susciter l’intérêt des jeunes à venir s’établir dans Lanaudière. C’est en utilisant l’approche colorée de deux humoristes lanaudois que les CJE du Nord de Lanaudière ont décidé de créer des capsules vantant les avantages de s’y établir, d’y travailler et de grandir dans la région.

Le Nord de Lanaudière veut se faire connaître comme étant un milieu de vie accueillant,dynamique et attractif à proximité des grands centres. Il est reconnu pour ces vastes terres agricoles, et est aussi doté d'une nature riche en paysages marins et montagneux où sont parsemées des collectivités accueillantes possédant une qualité de vie exceptionnelle.

La région demeure méconnue par une grande partie de la population des grands centres. Voilà pourquoi les CJE souhaitent encourager les jeunes qualifiés à venir s'installer dans ce coin de pays.

Douze capsules vidéos en ligne tout l'été

L’humoriste Josiane Aubuchon, connue pour ses capsules humoristiques dans l’émission "L’Amour est dans le pré 2019", a ajouté sa gaieté et son dynamisme aux capsules destinées aux futurs participants de l’émission. Ghyslain Dufresne, artiste reconnu autant à la radio qu’à la télévision québécoise, a été choisi pour les capsules destinées à inciter les employeurs d’ici à embaucher les candidats intéressés par la région.

Une série de 12 capsules seront diffusées sur les réseaux sociaux et les nombreuses pages Facebook tout au long de l’été 2020. Mme Aubuchon et M. Dufresne étaient enthousiastes à utiliser leurs talents dans la conception et la réalisation de ces capsules pour attirer les jeunes à s’établir dans les différentes MRC et définir Place aux jeunes comme une valeur ajoutée auprès des entreprises dans leur processus de recrutement.

Place aux jeunes Lanaudière s’adresse à une clientèle qualifiée, de 18 à 35 ans, intéressée à venir s’établir et vivre dans Lanaudière. Une équipe de six personnes composée d’une agente de développement, d’une agente aux entreprises et d’une agente Place aux jeunes pour chacune des MRC, sont disponibles, en télétravail, pour aider les participants et les entreprises à s’arrimer et combler leurs besoins. Besoin d’information : 1 855-JARRIVE (1 855-527-7483).

Pour rappel, les activités de Place aux jeunes sont rendues possibles grâce à la participation financière de Place aux jeunes en région, du Secrétariat à la jeunesse, Services Québec et de nombreuses autres instances publiques et privées du milieu.

