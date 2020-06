Réouverture des modules de jeux et ajustement des taux d’intérêt à St-Félix-de-Valois

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois annonce la réouverture de l’accès à ses modules de jeux, ainsi que l’ajustement du taux d’intérêt pour les pénalités et arrérages sur les taxes municipales.

En effet, suite à l’annonce du gouvernement du 30 mai dernier, l’accès aux modules de jeux sera possible à compter de ce vendredi 5 juin.

En vertu des consignes des autorités et en considérant que la municipalité n'est pas en mesure de garantir la désinfection de ses modules de jeux, bien que le risque de propagation y soit faible, il demeure important de respecter les recommandations sanitaires suivantes :

Maintien de la distanciation sociale en tout temps (minimum 2 mètres) ou si ce n'est pas possible, le port d'un couvre-visage est recommandé;

Ne pas avoir de symptômes de la COVID-19;

Se laver et/ou désinfecter les mains régulièrement;

Éviter de porter les mains au visage;

Respect des consignes de rassemblement;

Éviter les déplacements entre régions.

La Ville n'est pas en mesure d'offrir l'accès à un abreuvoir, aux toilettes ou à une station de lavage de mains dans les parcs où se trouvent les modules qui répondent aux exigences de la santé publique.

Il est donc nécessaire de prévoir ses propres bouteilles d'eau et équipement de désinfection.

Taux d’intérêt

En cas de non-paiement ou de paiement partiel à la date d’échéance, des frais d’intérêt annuels de 12 % étaient calculés quotidiennement et ajoutés au compte. Une suspension des intérêts pour les taxes municipales avait été décrétée du 1er avril au 31 mai.

Lors de la séance extraordinaire du 2 juin, elle a été prolongée au 2 juin, puis les taux ont été ajustés à 3 % pour la période du 3 juin au 31 juillet

Rappel

Pour la bibliothèque, il sera possible à compter du 8 juin prochain d’emprunter jusqu’à 10 livres par abonné durant six semaines en réservant via la plateforme Biblionet http://st-felix-de-valois.c4di.qc.ca/, ou, si vous n’avez pas d’accès Internet, en communiquant au 450-889-5589 poste 7761.

Une fois vos livres prêts, un employé vous appellera afin de convenir d’un rendez-vous pour une remise de vos livres sans contact en vous informant de la procédure à suivre. N’oubliez pas de retourner les emprunts à votre dossier via la chute à livre.

L’horaire pour les réservations par téléphone sera le lundi de 9 h à 12 h, le mardi de 13 h à 16 h, le mercredi de 18 h à 20 h 30 et le jeudi de 13 h à16 h, afin de donner le temps au personnel de préparer les réservations, de traiter les demandes, les rendez-vous et d’assurer une quarantaine des documents selon les procédures du cadre de référence des bibliothèques publiques.

Consultez le lien suivant (site de la Ville) pour découvrir les procédures, ou communiquez avec le 450 889-5589 poste 7760 pour un mot de passe oublié, demande d’abonnement ou d’aide à la réservation.

Comptoir vestimentaire

Le comptoir vestimentaire reprendra du service une journée par semaine à compter du mercredi 10 juin prochain. L’horaire d’accès est limité au mercredi de 9 h à 16 h selon la procédure suivante : clientèle limitée, désinfection à l’entrée, file d’attente à l’extérieur à 2 mètres de distance, une entrée et une sortie indépendantes, paiement en argent comptant seulement.

Plateaux sportifs, déconfinement progressif

La pratique du tennis en simple, ainsi que l’accès au parc de planches à roulettes sont possibles à nouveau depuis le 20 mai. Il est obligatoire de maintenir ses distances et de respecter les nouvelles consignes sur les rassemblements.

Camp de jour estival - 29 juin au 21 août

Il est toujours possible de communiquer avec le service des loisirs afin d’être ajouté à la liste d’attente. La Ville procède à la validation des inscriptions afin de déterminer la capacité du camp en fonction des locaux disponibles et des ratios à respecter.

Pour toutes questions, communiquer avec le service des loisirs au 450 889-5589 poste 7762 ou par courriel à [email protected]

Commerces alimentaires et de la santé

La municipalité a mis à jour les informations concernant les heures d’ouverture et les procédures de livraison pour les commerces alimentaires et de la santé.



En cas de questions sur les consignes et une situation personnelle concernant la pandémie actuelle, communiquer avec la ligne "Info-covid" au 1 877 644-4545.