Classique de golf Richelieu-Harnois :119 245 $ recueillis pour des organismes de la région

En raison de la pandémie liée à la COVID-19, la Classique Richelieu-Harnois a été annulée. Cependant, le comité organisateur souhaitait tout de même amasser des fonds afin de pouvoir soutenir différents organismes dont les besoins sont présentement criants, entre autres, la Manne Quotidienne, Moisson Lanaudière et la Soupière.

Grâce aux donateurs et partenaires de la Classique Richelieu-Harnois, la Fondation a annoncé que 119 245 $ avaient été amassés dans le cadre de cette collecte-bénéfice.

La totalité des dons reversées

aux enfants et gens les plus démunis

Les membres du comité organisateur se disent « très touchés » par cet élan de solidarité et de générosité en cette période difficile. La totalité des sommes recueillies sera versée à des organismes qui viennent en aide aux enfants et aux plus démunis.

C’est un rendez-vous l’an prochain, le 1er juin 2021 au Club de golf Montcalm à Saint-Liguori. Rappelons que la mission de la Fondation Harnois-Richelieu est de venir en aide aux personnes démunies et de favoriser le plein épanouissement de la jeunesse –que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif.

Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collectes de fonds, dont la Classique Richelieu-Harnois.