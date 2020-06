Le Marché public Moulinois se prépare pour sa 12e saison

La MRC Les Moulins a renouvelé l’entente avec la SODAM pour mettre sur pied la douzième saison du Marché public Moulinois en collaboration avec les Villes de Terrebonne et de Mascouche.

Afin de s’assurer de la pleine collaboration des exposants et du bon déroulement du marché en cette période de pandémie, la SODAM, gestionnaire du marché, a tenu dernièrement une séance d’information et d’échange avec les exposants désirant participer au marché.

Le but étant de rassurer et d’offrir des solutions accessibles pour les participants afin de respecter les consignes gouvernementales. Une vingtaine de participants ont pris part à cette soirée d’information virtuelle animée par la SODAM.

« Les nouvelles mesures mises en place par la santé publique ne sont pas si simples à implanter sur le terrain. Nous devions donc nous assurer que les participants du marché étaient au courant que nous ferons tout pour leur simplifier la vie et leur permettre de continuer de vendre leurs produits efficacement et sécuritairement lors de leur participation à notre marché », explique Caroline Charron, coordonnatrice du Volet Objectif Écoterritoire de la SODAM et du marché public. « Ils font partie de l’équation pour faire des marchés publics une réussite », ajoute-t-elle.

Certains exposants avaient des craintes en lien avec le fonctionnement du marché et voulaient s’assurer que malgré la pandémie de la Covid-19, ils pourraient profiter de ces installations pour rejoindre leur clientèle.

« Bien que les marchés publics soient habituellement des lieux où la proximité entre le producteur et le client est très importante, nous voulions les rassurer et leur mentionner que, malgré les mesures sanitaires en place, l’expérience sera toujours aussi intéressante et plaisante autant pour les exposants que pour les visiteurs, explique Patricia Lebel, directrice générale et artistique de la SODAM. Nous accorderons énormément d’attention aux personnes qui viendront faire leurs emplettes au marché afin de rendre leur visite agréable et chaleureuse ».

Travail d’équipe

En plus d’avoir le soutien de l’Association des marchés publics du Québec et la collaboration du CISSS du sud de Lanaudière, du MAPAQ et du Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière (CDBL), la SODAM a travaillé au cours des dernières semaines avec les administrations municipales pour trouver et aménager les sites recevant le marché public le plus adéquatement possible.

« Au nom du conseil de la MRC Les Moulins, je peux vous dire que nous sommes très fiers de présenter ce marché public estival sous l’ère COVID-19 avec des règles sanitaires et de sécurité qui feront en sorte que cette édition réponde aux attentes de tout un chacun en améliorant l’accessibilité des produits frais et locaux ou provenant des environs de Lanaudière », a souligné Guillaume Tremblay, préfet de la MRC Les Moulins et maire de Mascouche.

« Nos producteurs locaux travaillent fort à longueur d’année pour produire des produits de qualité, ajoute Marc-André Plante, préfet suppléant de la MRC Les Moulins et maire de Terrebonne. Avec la crise de la Covid-19, de pouvoir bénéficier de l’occasion de vente et de rencontre inestimable que leur offre le Marché public Moulinois, ça n’a pas de prix. De faire en sorte que l’organisation du marché s’assure de bien les recevoir, ça devient encore plus important ».

Comment participer au Marché public?

Dans les prochaines semaines, le Marché public Moulinois dévoilera tous les détails entourant la tenue des marchés. Ainsi, la liste des exposants qui seront présents sur le site de Mascouche et sur celui de Terrebonne sera accessible.

D’ici là, les producteurs désirant se joindre à l’équipe peuvent encore le faire en communiquant directement avec Caroline Charron de la SODAM au 450 417-1277 ou par courriel à [email protected]

Rappelons que le marché public est lié à certaines actions du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC Les Moulins qui vise à mettre en valeur la zone agricole.