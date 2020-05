Québec veut que l'aide des soldats en CHSLD soit prolongée jusqu'è l'automne

Le premier ministre du Québec, François Legault, s’est entretenu plus tôt aujourd’hui, en ce mercredi 27 mai, avec son homologue au Canada pour lui adresser une demande bien particulière. Il l'a incité à prolonger l’aide des Forces armées Canadiennes dans les CHSLD jusqu’en septembre prochain.

L’extension de ce mandat permettrait, selon l’élu, de former les personnes qui prendront la relève sur le terrain.

« J’ai parlé avec M. Trudeau plus tôt ce matin et je lui ai demandé, explicitement, de permettre aux soldats de rester dans les CHSLD jusqu’au 15 septembre. Je comprends que ces derniers ont d’autres missions, mais cela nous aiderait beaucoup. Premièrement, cette présence assurée tout l’été sur le terrain comblerait la période de vacances prévues dans le système de santé. Deuxièmement, ça nous donnerait le temps de former les gens qui vont prendre leur relève grâce au nouveau programme de formation qui démarrera le 15 juin pour une durée de trois mois », a expliqué le premier ministre.

Sur les CHSLD, M. Legault a aussi reconnu que la situation y demeure difficile, bien que le nombre de cas positifs diminue dans les milieux de vie infectés, tout comme le nombre de décès.

Au Québec, on compte maintenant 4228 décès depuis le début de la crise, dont 89 au cours des dernières 24 heures. Le nombre de cas confirmés est maintenant de 49 139 dans la province. On enregistre 1378 hospitalisations, donc 184 aux soins intensifs. Pour la seule journée de lundi, 11 294 tests ont été effectués et 10 098 analyses en laboratoire ont été réalisées. Un total de 358 822 cas sont revenus négatifs.