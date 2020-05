Entrer en santé et services sociaux à McGill: des bourses pour les étudiants lanaudois

L'Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL), annonce le lancement du programme de bourse dans le cadre du projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé de McGill.

Le programme de bourse a pour but de fournir un incitatif et un soutien financier aux étudiants en provenance des régions du Québec visées par le programme, possédant une connaissance appropriée de l’anglais et du français et qui poursuivent des études à temps plein dans le domaine de la santé et des services sociaux dans une maison d’enseignement reconnue par le gouvernement.

Rester dans la région

Les étudiants Lanaudois qui reçoivent une bourse doivent s’engager à demeurer dans la région de Lanaudière après leurs études pour travailler dans un établissement public de santé et de services sociaux ou dans une organisation connexe pour un minimum d’un an.

Le projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé vise à améliorer l’accès à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et équitables pour les clients d’expression anglaise.

Le programme permet à l'OCAL de promouvoir cette initiative dans leur communauté et de soutenir les étudiants dont le projet de carrière est de travailler dans le domaine de la santé et les services sociaux.

Les montants des bourses pour l'année 2020-2021 sont 10 000$ pour le niveau universitaire et 5 000$ pour le Cégep/Collège.

Toutes les demandes doivent être soumises à l'OCAL au plus tard le 15 juin. L'Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL) est partenaire pour le recrutement de candidats originaires de la région de Lanaudière mais il le programme est aussi disponible aux étudiants originaires d'autres régions du Québec.

Pour plus de renseignements ou pour poser une candidature, communiquer avec : Carole Gravel, agente de projet de l'Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière. Contact : [email protected]\ (514) 775-9435 .

Site Web : http://www.ecol-lanaudiere.org/

Renseignement sur site de McGill : https://www.mcgill.ca/dialoguemcgill/fr/forms/formulaires-relatifs-au-programme-de-bourses