Ouverture des écoles reportée dans trois MRC: le CISSS rappelle l'importance de suivre les consignes

Comme annoncée hier dans le point de presse gouvernemental, l'ouverture des écoles et des services de garde dans les trois MRC de de Joliette, de L’Assomption et Les Moulins est reportée à la fin août 2020. Le CISSS de Lanaudière rappelle que ces trois MRC ont été incluses dans le récent arrêté ministériel, en raison du nombre de cas de la COVID-19.

Quant aux services de garde de ces MRC, leur ouverture est prévue pour le 1er juin si tout se déroule comme prévu.

Ouverture des commerces le 25 mai

La réouverture des commerces de vente au détail ayant pignon sur rue (ou en centre commercial avec une porte donnant sur l’extérieur) est maintenue au 25 mai pour les MRC de L’Assomption et Les Moulins. Quant aux commerces de la MRC de Joliette ayant repris leurs activités le 4 mai dernier, ils demeurent ouverts.

Importance de respecter les consignes de santé publique

Dans le contexte du déconfinement graduel, il est important de mentionner que la population, qui fait preuve de beaucoup de discipline depuis bientôt deux mois, doit poursuivre ses efforts, sans relâchement, selon le CISSS de Lanaudière.

Ainsi, les citoyens sont invités à appliquer rigoureusement les mesures de distanciation physique et de lavage des mains, et à communiquer avec la ligne 1 877 644-4545 pour prendre un rendez-vous afin de se faire dépister, en cas de symptômes associés à la COVID-19. La collaboration de la population est demandée afin de continuer à éviter les déplacements non essentiels entre les différentes MRC et dans d’autres régions, pour empêcher la propagation du virus.