Lanaudière présente 2 874 cas dans un contexte de déconfinement graduel: le CISSS rappelle les mesures

La direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire faire le point sur la situation de la pandémie dans la région et informer la population des derniers développements en ce qui concerne le déconfinement graduel, l’organisation du dépistage et les autres mesures en place.

Hier, le nombre de cas confirmés s’élèvait à 2 874. De ce nombre, le CISSS déplore 115 décès. Parmi les cas confirmés, 45 sont hospitalisés dans l’un ou l’autre des centres hospitaliers et 10 sont aux soins intensifs. En date d’aujourd’hui, 1 520 personnes sont rétablies.

Déconfinement graduel

Comme annoncé par le gouvernement, les commerces de vente au détail ayant pignon sur rue (ou en centre commercial avec une porte donnant sur l’extérieur) ont pu reprendre leurs activités le 4 mai dernier dans les MRC de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm. La réouverture de ces commerces sera possible à compter du 25 mai pour les MRC de L’Assomption et Les Moulins.

Il est important de mentionner que le déconfinement graduel doit se faire dans le respect des mesures de prévention et de contrôle des infections édictées par le gouvernement, notamment celle de la distanciation physique. La population, qui fait preuve de beaucoup de discipline depuis bientôt deux mois, doit poursuivre ses efforts, sans relâchement.

Ouverture des écoles primaires et des milieux de garde ce 11 mai

La réouverture des écoles et des garderies des MRC de D’Autray, de Matawinie et de Montcalm a lieu aujourd’hui, le 11 mai. La réouverture des écoles et des garderies des MRC de L’Assomption et Les Moulins est prévue pour le 25 mai, comme annoncé par le premier ministre le 7 mai dernier.

Quant aux écoles et aux garderies de la MRC de Joliette, en respect de l’arrêté ministériel en vigueur aujourd’hui, l’ouverture est reportée au 25 mai 2020 également.

Situation dans les milieux de vie pour personnes aînées vulnérables

La direction du CISSS explique suivre la situation de près et collabore avec l’ensemble des milieux. Du personnel du CISSS est ajouté aux équipes qui le nécessitent. Un suivi étroit des mesures visant à éviter la propagation est assuré avec l’ensemble des partenaires.

La mise à jour du nombre de cas et du nombre de décès dans ces milieux sera disponible sur le site Web du CISSS les mardis et vendredis, à compter de cette semaine.

Deux sites non traditionnels de soins accessibles

Deux sites non traditionnels de soins (SNT) ont été mis en place afin d’accueillir des usagers hospitalisés en fin de soins actifs, en attente d’hébergement ou qui ne peuvent temporairement réintégrer leur milieu (par exemple, des résidences de personnes autonomes qui doivent être isolées temporairement).

Un premier site a été mis en place au centre multiservices de santé et de services sociaux Claude-David de Repentigny. Un second sera déployé au Centre hospitalier De Lanaudière, situé à Saint-Charles-Borromée, au cours des prochains jours.

Un autre SNT est en place à la Résidence le REPAIR de Saint-Ambroise-de-Kildare afin d’accueillir la clientèle ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Accueil des proches aidants en CHSLD publics

La Direction du CISSS confirme que plusieurs proches aidants ont déjà intégré les CHSLD du CISSS depuis quelques jours, et d’autres le feront au cours des prochains jours.

Également, en suivi des plus récentes orientations du MSSS, la Direction du CISSS est en lien avec les responsables des autres milieux d’hébergement pour l’intégration des proches aidants dans ces différents milieux.

Importance de respecter les consignes de santé publique

Dans le contexte du déconfinement graduel, il est important que la population poursuive l’application rigoureuse des mesures de distanciation physique, de lavage des mains et communique avec la ligne 1 877 644-4545 pour prendre un rendez-vous pour se faire dépister, en cas de symptômes associés à la COVID-19.

Le CISSS a appelé la population pour continuer à éviter les déplacements non essentiels entre les différentes MRC et dans d’autres régions, afin d'éviter la propagation du virus.