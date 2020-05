Entreprises, écoles et garderies ouvriront le 25 mai pour certaines municpalités

Les entreprises, écoles et garderies situées sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), reprendront leurs activités plus tard que prévu. Cela signifie que la reprise des activités de ces établissements est prévue, si tout va comme prévu, le lundi 25 mai pour les villes lanaudoises La Prairie, L'Assomption, Mascouche et Repentigny et toutes les municipalités de la MRC de Joliette. Les autres écoles, garderies et entreprise du reste de Lanaudière rouvrent toujours le 11 mai.

« La décision de rouvrir doit être prise selon deux critères: la contagion et la disponibilité des lits. Dans la grande région de Montréal, le ratio ROR0, où le degré de transmission est de 1 alors qu’il devrait être autour de -1 pour avoir le feu vert. Ensuite, près de 1000 lits sont disponibles dans les hôpitaux, mais nous n’avons pas le personnel pour prendre en charge ceux-ci advenant une remontrée de la courbe. C’est donc ce qui nous incite à retarder les ouvertures prévues le lundi 18 mai », a précisé le premier ministre François Legault en point de presse, le jeudi 7 mai.

Rappelons que ce lundi 4 mai, les commerces ayant un accès extérieur et qui sont localisés en dehors du territoire de la CMM pouvaient ouvrir leurs portes en respectant des normes émises par la santé publique.

Réouverture le 11 mai pour les garderies et les écoles, sauf pour les établissements dans la MRC de Joliette

Les écoles préscolaires et primaires ainsi que les services de garde qui se trouvent sur le territoire des MRC de D’Autray, Matawinie et Montcalm rouvriront le 11 mai prochain, à l’exception des établissements situés sur le territoire de la MRC de Joliette.

Comme annoncé plus tôt aujourd’hui par le premier ministre, considérant la situation épidémiologique et les recommandations de la part de la Direction de la Santé publique, l’ouverture des établissements situés sur le territoire de la MRC de Joliette est reportée au 25 mai prochain, si la situation sanitaire le permet.

Donc, les cours reprendront le 25 mai pour les établissements : école primaire des Brise-Vents, école de l’Espace-Jeunesse, école primaire Lorenzo-Gauthier (école vers l’Avenir et école du Préambule), école primaire des Mésanges (école Christ-Roi et école Sainte-Marie), école primaire Monseigneur J.-A.-Papineau, école primaire Notre-Dame-de-la-Paix, école primaire la Passerelle (école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur et école Vert-Demain), école primaire des Prairies (école Dominique-Savio, école Monseigneur-Jetté et école Rose-des-Vents), école primaire intégrée de Saint-Pierre (école Marie-Charlotte, école Saint-Pierre et école Wilfrid-Gervais), école primaire Sainte-Bernadette, école primaire Sacré-Cœur-de-Jésus, école primaire Sainte-Hélène, école primaire Sainte-Thérèse, centre d’excellence en santé de Lanaudière, centre de formation de l’Argile, centre de formation de l’Envol, école hôtelière de Lanaudière et service aux entreprises.

Étant donné le report de l’ouverture de ces établissements, les services de garde d’urgence dédiés aux services essentiels restent ouverts jusqu’au 22 mai.