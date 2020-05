COVID-19: Lanaudière atteint les 2 187 cas

Hier soir, le nombre de cas publiés par le CISSS de Lanaudière atteignait les 2 187 cas. Parmi ces derniers, 67 d'entre eux sont hospitalisés** ; de ce nombre, 14 sont placés en soins intensifs et 904 sont rétablis. Malheureusement, 82 personnes sont décédées depuis le début de la crise. Lanaudière est la 4e région la plus touchée de la province.

Voici la répartition des cas par MRC et municipalité, selon les chiffres dévoilés par la direction de la santé publique de Lanaudière hier soir:

MRC Les Moulins: 742 cas

Mascouche: 152

Terrebonne: 590

MRC L'Assomption: 582 cas

Charlemagne: 21

L'Assomption: 75

L'Épiphanie: 33

Repentigny: 443

Saint-Sulpice: 10

MRC Joliette: 421 cas

Crabtree: 15

Joliette: 187

Notre-Dame-de-Lourdes: 15

Notre-Dame-des-Prairies: 40

Saint-Ambroise-de-Kildare: 23

Saint-Charles-Borromée: 89

Sainte-Mélanie: 13

Saint-Paul: 27

Saint-Pierre: 0

Saint-Thomas: 12

MRC D'Autray: 173 cas

Berthierville: 11

La Visitation-de-l'Île-Dupas: 0

Lanoraie: 26

Lavaltrie: 91

Mandeville: 4

Saint-Barthélemy: 3

Saint-Cléophas-de-Brandon: 1

Saint-Cuthbert: 5

Saint-Didace: 1

Sainte-Élisabeth: 3

Sainte-Geneviève-de-Berthier: 0

Saint-Gabriel: 1

Saint-Gabriel-de-Brandon: 14

Saint-Ignace-de-Loyola: 9

Saint-Norbert: 4

MRC Montcalm: 153 cas

Saint-Alexis: 5

Saint-Calixte: 6

Sainte-Julienne: 29

Sainte-Marie-Salomé: 9

Saint-Esprit: 5

Saint-Jacques: 29

Saint-Liguori: 1

Saint-Lin–Laurentides: 58

Saint-Roch-de-l'Achigan: 11

Saint-Roch-Ouest: 0

MRC Matawinie: 113 cas

Chertsey: 12

Entrelacs: 3

Manawan: 0

Notre-Dame-de-la-Merci: 3

Rawdon: 40

Saint-Alphonse-Rodriguez: 6

Saint-Côme: 4

Saint-Damien: 7

Saint-Donat: 5

Sainte-Béatrix: 3

Sainte-Émélie-de-l'Énergie: 0

Sainte-Marcelline-de-Kildare: 3

Saint-Félix-de-Valois: 16

Saint-Jean-de-Matha: 8

Saint-Michel-des-Saints: 3

Saint-Zénon: 0

Pour trois des cas déclarés, le lieu de résidence n'est pas connu par le CISSS de Lanaudière.

** Il s'agit des personnes hospitalisées au CHSLD et l'HPLG, ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19 pour l'ensemble des régions incluant les soins intensifs.

Situation dans les résidences pour aînés

Dans le secteur privés, la Résidence Eva compte toujours 46 personnes atteintes par le virus et 6 décès. Le nombre de décès le plus élevé, soit 15 jusqu'ici, a été observé au Centre d’hébergement Émile McDuff, qui compte 36 cas pour l'heure. Ces chiffres sont stables depuis deux jours.

Dans le secteur public, le plus grand nombre de cas est recensé à l'Unité d’hébergement en santé mentale du Centre hospitalier De Lanaudière, avec 22 cas et 4 décès. Le nombre de décès le plus élevé a été enregistré COVID-19au Centre d’hébergement de Saint-Jacques, avec sept morts et 21 cas.