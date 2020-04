L’écocentre à Saint-Félix-de-Valois réouvre ses portes dès mercredi

La municipalité de Saint-Félix-de-Valois annonce la réouverture de son écocentre à partir de mercredi 29 avril à midi.

Les heures d’ouverture seront appliqués selon l’horaire régulier soient le mercredi de 12 h à 17 h et de 17 h30 à 20 h et le samedi de 9 h à 12 h 15 et de 12 h 45 à 17 h.

Le site sera aménagé afin de respecter les mesures de distanciation sociale. Nous demandons à tous les utilisateurs de l’écocentre de bien respecter les dispositions suivantes :

 Restez dans votre véhicule jusqu’à ce que ce soit votre tour de décharger;

 Deux personnes maximum par véhicule demeurant à la même adresse;

 Préparez votre preuve de résidence;

 Un véhicule à la fois dans l’aire de déchargement;

 Vous devrez décharger par vos propres moyens et ne pas vous attarder sur le site;

 Conservez vos distances avec le personnel et les autres utilisateurs en tout temps.

Veuillez vous référer à la Politique de gestion de l’écocentre avant de vous y rendre afin de vous assurer que ce que vous souhaitez déposer à l’écocentre soit accepté. L’accès est réservé aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois pour les matières provenant du territoire de la Municipalité.

Notez que si vous réalisez des travaux de rénovation dépassant la valeur de 2 000 $, vous devez faire appel à un service de conteneur à domicile.

www.st-felix-de-valois.com/services/environnement/matieresresiduelles/ecocentre/

Bons alimentaires d’urgence

Caroline Proulx, députée de Berthier et Jean-Pierre Boucher, du Métro Plus Boucher de Saint-Félix-de-Valois, ont donné 2 170 $ et 1 000 $ respectivement au fonds des bons alimentaires d’urgence de la municipalité.

Ce dépannage alimentaire d’urgence, qui vient d’être reconduit pour les deux prochaines semaines, s’adresse aux citoyens de la Ville, dont la situation financière a subitement changé depuis les mesures de confinement.

Le programme a permis d’aider 226 personnes en fournissant pour près de 11 000 $ d’achats alimentaires locaux. Le programme du comptoir vestimentaire des bons alimentaires aux personnes à faibles revenus est maintenu pour les gens dans le besoin au 450 889-2486. Il ne sera pas possible d’obtenir l’aide des deux programmes.

Quelles autres ressources de soutien ?



 Denrée Matha et ses voisins

Pour les familles à faibles revenus et celles affectées par la crise, appeler pour prendre un rendez-vous, situé à Saint-Jean-de-Matha.