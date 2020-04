Le Restaurant Henri réalise une collecte de fonds au profit de la Fondation pour la Santé

Depuis le 9 avril, le Restaurant Henri de Saint-Charles-Borromée réalise une collecte de fonds au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette initiative vise à remercier et soutenir le personnel de la santé. Un dollar par trio "mammouth" vendu sera versé à la fondation.

« Le personnel de la santé accomplit chaque jour un travail extraordinaire pour la population et c’est d’autant plus vrai pendant la pandémie, reconnaît Yves Pichette, propriétaire du Restaurant Henri. Au Restaurant Henri, nous cherchions un moyen de reconnaître leurs efforts. À titre de partenaire de longue date de la fondation, nous savons que les dons servent à acheter, entre autres, de l’équipement médical et cela facilite le travail des professionnels de la santé. Nous pensons que donner à la fondation est un bon moyen de récompenser ces travailleurs »

« L'article le plus populaire »

Depuis plusieurs années, le restaurant contribue à la mission de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière par la vente d'objets promotionnels à l'effigie du Restaurant Henri. Cette année, choisir de vendre le hamburger "mammouth" qui fait sa renommée était stratégique.

« Comme le mammouth est l’article le plus populaire de notre menu, nous nous assurons de maximiser le résultat de notre activité-bénéfice. Le trio comprend une poutine, un mammouth, ainsi qu’un breuvage et est vendu à prix réduit pendant la collecte de fonds », explique Frédéric St-Germain, directeur général du Restaurant Henri. Respectant les consignes de santé publique, le comptoir pour emporter, ainsi que le service de livraison, demeurent disponibles pendant le confinement.

Maude Malo, directrice générale par intérim à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, avance trois arguments pour encourager la population à participer à cette collecte de fonds : « Premièrement, c’est une belle manière de dire merci au personnel de la santé. Deuxièmement, vous encouragerez un commerçant et des fournisseurs locaux; c’est bénéfique pour notre économie. Troisièmement, commander au restaurant est l’une des rares activités qui est encore permise pour se faire plaisir, une fois de temps en temps, pendant le confinement. » Elle invite donc la communauté à participer et appuyer le réseau de la santé.