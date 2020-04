COVID-19: Lanaudière atteint les 664 cas

Comme chaque jour, le CIUSSS de Lanaudière a publié les chiffres liés à la COVID-19 dans la région. Ce jeudi 9 avril, le nombre de cas passe la barre des 660. À l’approche de la période pascale, le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a également rappelé l’importance de respecter les mesures en place afin de poursuivre les efforts considérables déployés pour limiter la propagation de la COVID-19.

Le bilan de la journée s'alourdit pour la région de Lanaudière, avec désormais 664 personnes atteintes de la COVID-19, dont 25 hospitalisations, 6 placés en soins intensifs et, malheureusement, 14 décès.

À noter que ces données sont les plus récentes mises en lignes il y a deux heures par le CIUSSS de Lanaudière.

Voici la répartition des cas régionaux:

MRC de D'Autray, on recense 112 cas, dont 47 sont au sein d'une résidence privée pour aînés;

MRC de Joliette, 127 cas;

MRC de Matawinie, 36 cas;

MRC de Montcalm, 39 cas

MRC de L'Assomption, 154 cas;

MRC Les Moulins, 194 cas.

Pour Pâques, les visites transformées en coups de fil

Bien que cette occasion soit traditionnellement propice aux célébrations en famille et entre amis, la population doit s’assurer de suivre les directives de santé publique. Durant cette période exceptionnelle, la manière la plus sécuritaire pour rester en contact avec ses proches demeure le téléphone ou les appels vidéo en utilisant les outils technologiques à sa portée.

Il est particulièrement important d’éviter :

 Tout rassemblement réunissant des personnes qui ne sont pas les occupants d’une même résidence;

 De se déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, sauf en cas de nécessité.

Rappelons que la prévention est le meilleur moyen pour se protéger et protéger les autres. Il est notamment recommandé de maintenir une distanciation physique de 2 mètres avec autrui, et ce, en tout temps, et d’éviter le contact direct pour les salutations, comme les poignées de main et les accolades.

Pour en savoir davantage sur le coronavirus et les mesures mises en place par le gouvernement, consulter le site Québec.ca/coronavirus.