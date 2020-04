Plusieurs circuits d'autobus cessent aujourd'hui pour une période indéterminée

Afin de respecter les dernières consignes émises par le gouvernement du Québec et de la Santé publique, notamment celle d’éviter tout déplacement non essentiel entre les régions, les villes et les quartiers, les MRC de Joliette, Montcalm, Matawinie et de D’Autray ont informé récemment qu'elles sont dans l’obligation de cesser temporairement l’opération de plusieurs circuits d’autobus, et ce, pour une période indéterminée. Ainsi, d’importantes modifications de service seront mises en place à compter d'aujourd'hui.

Les circuits régionaux touchés sont précisés comme suit:

Circuit 32 : Joliette / Saint-Michel-des-Saints: Arrêt complet de service

Circuit 34 : Joliette / Rawdon: Arrêt complet de service

Circuit 35 : Saint-Lin-Laurentides / Saint-Jérôme: Arrêt complet de service

Circuit 125 : Saint-Donat / Chertsey / Montréal: Arrêt complet de service

Circuit 131-138 : Joliette / Lavaltrie / Berthierville: Arrêt complet de service

Circuit 50 : Joliette / Lavaltrie / Repentigny: Horaire en vigueur depuis le 30 mars. Déplacements pour les services essentiels seulement.

Dans la MRC de Joliette

La MRC de Joliette maintient son service de transport adapté et collectif en milieu rural. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service de transport au 450-759-5133 ou sans frais au 1-866-755-2917.

Dans la MRC de Montcalm

La MRC de Montcalm maintient son service de transport adapté et son service de transport collectif. Le circuit 37 effectuant la desserte entre les villes de Saint-Lin-Laurentides et Terrebonne est maintenu à l’intérieur de Saint-Lin-Laurentides mais n’ira plus à Terrebonne. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service des transports au 450-831-2182 poste 7031 ou sans frais au 1-888-242-2412.

Dans la MRc de Matawinie

La MRC de Matawinie maintient son service de transport adapté et son service de transport par taxibus. Par contre, le circuit 1 effectuant la desserte entre Saint-Donat et Sainte-Agathe-des- Monts est temporairement suspendu. Au besoin, n’hésitez pas à communiquer avec le personnel du service de transport au 450-834-5441 poste 7065.

Dans la MRC de D'autray

La MRC de D’Autray maintient son service de transport adapté et collectif par taxibus. Au besoin, n’hésitez à communiquer avec le personnel du service de transport au 450-835-9711 ou sans frais au 1-877-835-9711.

Les transports pour les services essentiels

Conjointement, les MRC de Joliette, Montcalm, Matawinie et de D’Autray ont tenu à informer les usagers qui occupe un emploi dans un service essentiel ou qui doivent se déplacer vers un service essentiel et pour lesquels les modifications de service les empêchent de se rendre à cette destination, que des mesures alternatives sont mises en place. Pour les services locaux, les citoyens sont invités à communiquer avec leur MRC, les usagers des circuits régionaux peuvent quant à eux communiquer avec le personnel de la MRC de Joliette aux numéros indiqués précédemment.