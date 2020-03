Des modules de jeux et certains sentiers fermés à Joliette

Suivant la décision du gouvernement du Québec d’interdire tout rassemblement intérieur et extérieur, la Ville de Joliette annonce la fermeture des modules et des aires de jeu situés dans les parcs de son territoire. La fermeture entre en vigueur dès maintenant, et ce, pour une durée indéterminée.

Les sentiers piétons du parc Riverain et de la Réserve naturelle Marie-France-Pelletier sont également fermés à la population, étant donné la trop grande proximité engendrée entre les usagers. Un affichage apparaitra sous peu à l’entrée de ces lieux publics dorénavant interdit par mesure de prévention additionnelle.

Dans une vidéo mise en ligne ce matin sur la page Facebook de la Ville de Joliette, le maire Alain Beaudry rappelle l’urgence de suivre les directives et de rester à la maison. « Plus on va suivre les consignes de nos gouvernements, plus vite on va sortir de cette crise ».

Les citoyens de Joliette sont invités à suivre l’évolution de la situation et des mesures appliquées par la Ville en consultant le www.joliette.ca.