3 raisons de stériliser son chien

La stérilisation du chien, mâle et femelle, ne comporte que des avantages pour sa santé et sa sécurité. Il vivra plus longtemps et aura moins envie de fuguer, une certaine sérénité donc pour le maître aussi. Voici quelques bonnes raisons de le faire.

1) Une meilleure santé

La stérilisation des femelles contribue à réduire les risques de cancer mammaire. Elle agit également à titre préventif contre le cancer de l’utérus et des ovaires. En outre, elle évite les infections utérines, les kystes et l’hyperplasie vaginale dont les chiennes sont souvent victimes.

Chez le mâle, les problèmes de prostate seront réduits tout comme les tumeurs aux testicules et les hernies péri-anales qui affectent les chiens âgés.

La stérilisation augmente donc sans conteste la durée de vie des chiens.

2) Un comportement moins gênant

Un chien castré est moins agressif sauf s’il souffre d’un problème comportemental qu’il faudra prendre en charge séparément. Demandez conseil dans une clinique vétérinaire dans ce cas. Il fuguera moins et marquera moins son territoire également. A l’inverse, l’hyper sexualité du chien non stérilisé peut devenir gênante (il monte sur des objets ou des personnes…). Privé de testostérone, votre compagnon sera bien plus agréable à vivre.

Vous n’aurez pas non plus à gérer une grossesse non désirée de votre chienne, la mise bas, les chiots jusqu’au sevrage, la recherche de familles d’adoption… sans compter les conséquences d’un accouplement avec un mâle trop gros pour elle. La femelle ne sera plus en chaleur, elle sera donc moins nerveuse et tous les désagréments disparaîtront (mâles qui rôdent, saignement dans la maison).

3) Réguler la surpopulation canine

Les refuges sont bondés de chiens abandonnés, voués à un avenir plutôt sombre. La stérilisation, en régulant la population, devient ainsi un geste responsable.

A quel âge le faire ?

Les avis divergent selon les vétérinaires. Certains recommandent d’attendre la puberté pour bénéficier des bienfaits hormonaux, d’autres préconisent de stériliser avant pour éviter les comportements indésirables donc vers 5-6 mois chez les chiens de petites races et 10-12 mois pour les grandes races. Néanmoins, une stérilisation trop précoce chez les mâles peut gêner leur socialisation. Certains pourraient même rest