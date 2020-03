Collecte de fonds record de 8 163 $ pour la sclérose en plaques dans Lanaudière

L’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) est heureuse d’annoncer que le quille-o-thon annuel organisé par le Salon de quilles Au Magnifique de Lavaltrie a récolté un montant record de 8 163 $.

C’est une somme globale de 34 321 $ amassée en 6 années pour soutenir les personnes vivant avec la maladie et leurs proches.

L’impressionnant travail d’organisation de l’événement s’échelonne de janvier à mars, chaque année, pour les propriétaires du Salon de quilles, Bianca Francoeur et Christian Fafard, qui sollicitent commanditaires et participants.

Le président de l’ASEPL, Benoit Marcil, et la directrice Nancy Blouin sont fort reconnaissants envers ces gens d’affaires engagés dans leur communauté.

Notre mission, c’est l’accompagnement des personnes vivant avec la maladie dans les six MRC de Lanaudière. Sans le temps que consacrent Bianca et Christian à l’organisation de cette collecte de fonds, c’est nous qui nous serions obligés de le faire et donc de diminuer d’autant le temps au service des personnes vivant avec la SEP et leurs proches, de dire la directrice.

Les fonds provenant du quille-o-thon seront à 100 % consacrés à :

• Offrir un soutien financier pour des produits et services spécialisés

• Organiser des activités adaptées et accessibles

• Encourager la recherche scientifique pour trouver un traitement à la SEP À propos de l’ASEPL

Bien ancrée dans la communauté lanaudoise, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière contribue à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec la sclérose en plaques ainsi que celles de leurs proches.

Organisme à but non lucratif, l’ASEPL a été fondée en 1986 et a pour mission de mobiliser les personnes vivant avec la sclérose en plaques, accompagner ces personnes et leurs proches dans le parcours de la maladie et favoriser leur bien-être physique et psychologique.

Dans la région de Lanaudière, plus de 1000 personnes vivent avec la sclérose en plaques.