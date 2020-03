Saint-Charles-Borromée: accès à tous les édifices municipaux limité

La Ville de Saint-Charles-Borromée informe les citoyens qu’elle met en place aujourd’hui des mesures supplémentaires de prévention en raison de la progression du coronavirus (COVID-19), et ce, afin de protéger le public et son personnel.

L’accès à l’hôtel de ville, de même qu’aux édifices et installations municipaux tels que le centre communautaire André-Hénault, la caserne d’incendie, le garage municipal et la patinoire couverte sont désormais fermés au public jusqu’à avis contraire. Les employés municipaux sont toutefois en poste et le service aux citoyens est maintenu au 450 759- 4415 et par courriel à [email protected] Il est à noter que les transactions en ligne sont priorisés et tous les services d’urgence maintiennent leurs opérations habituelles ainsi que les services essentiels.

Annulation de la programmation des loisirs

La Ville de SCB annonce aussi l’annulation de sa programmation printanière des loisirs : toutes les activités, cours et événements annoncés dans le segment « Vivre les loisirs » du magazine « Vivre SCB » sont donc annulés en date du 17 mars 10 h.

Démarches en ligne

Le site Internet municipal vivrescb.com permet aux citoyens d’effectuer de nombreuses démarches en ligne : s’inscrire sur la liste des appels automatisés, signaler une anomalie sur le domaine public, faire une demande de permis, faire une inscription aux camps de jour.

Tous peuvent remplir l’un ou l’autre des formulaires dans la section « Demandes en ligne » sous l’onglet « Démarche administrative ». Ainsi, il est possible d’obtenir ces services en ligne :

Demande de dérogation mineure

Demande de permis (rénovation, garage, cabanon)

Demande de subvention pour couches lavables

Demande de feu à ciel ouvert

Demande de subvention pour activité

Demande de modification au règlement d’urbanisme

Dans la section « Participation citoyenne », vous pouvez faire une requête ou un signalement, et même faire une demande d’accès à un document.

Prise de rendez-vous possible

Les citoyens qui doivent se déplacer à l’hôtel de ville pour une transaction ou une livraison jugée essentielle peuvent prendre rendez-vous au 450 759-4415 sur les heures normales de bureau. Une fois vos informations saisies, s’il est impossible de régler la transaction à distance, les citoyens auront la possibilité de rencontrer un employé, le tout dans un souci de continuité des services.

Pour suivre l'évolution de la situation, consultez fréquemment la section dédiée sur le site Internet ou la page Facebook de la Ville.

Si vous éprouvez des symptômes de fièvre, de toux ou des difficultés respiratoires et que vous avez récemment voyagé ou avez été en contact avec quelqu’un qui a récemment voyagé dans l’un des pays affectés par le virus, communiquez sans tarder au 1 877 644- 4545. Si la COVID-19 vous inquiète, vous pouvez contacter, sans frais, le 1 877 644-4545.