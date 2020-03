Coronavirus: les villes de Lanaudières s'organisent

Les Villes de Joliette, Saint-Charles-Borromée, Notre-Dame-des-Prairies et Repentigny se sont toutes inscrites dans la lignée des annonces du premier ministre François Legault, dans le contexte de la pandémie du Coronavirus. De fait, toutes ont mis en place des mesures préventives.

La Ville de Joliette annonce ainsi la fermeture, à compter de ce vendredi 13 mars à 20 h et jusqu'à nouvel ordre, de ces lieux publics et activités récréatives :

· Fermeture du Centre récréatif Marcel-Bonin;

· Fermeture de L’Arsenal;

· Suspension des activités municipales présentées à la piscine du Cégep régional de Lanaudière à Joliette;

· Suspension des activités municipales présentées au Centre multisport;

· Fermeture du sous-sol de la bibliothèque Rina-Lasnier.

La patinoire extérieure réfrigérée Bleu blanc bouge demeure ouverte, mais le prêt d’équipements y est suspendu et le chalet sera fermé.

Bien que la Ville de Joliette suspende temporairement ces activités de loisirs intérieures prévues à son calendrier, la période d’inscription aux activités printanières et au camp de jour estival est toujours maintenue, du 23 au 27 mars. Les citoyens devront utiliser le module de transaction et d’inscription disponible en ligne au www.joliette.ca. Les citoyens désirant un soutien technique ou n’ayant pas accès à Internet seront priés de joindre le service des Loisirs au 450 753-8050.

Services essentiels

La Ville de Joliette maintient évidemment les services essentiels et de soutien à la population. Nous demandons cependant aux citoyens de recourir à nos services par téléphone en joignant le 450 753-8000, notamment concernant l’obtention d’un permis. Il est aussi fortement recommandé de privilégier les échanges par courriel et les services en ligne (bottin des ressources disponible au www.joliette.ca).

Afin de limiter toutes chaines de propagation potentielle, seul l’hôtel de ville de Joliette demeure ouvert, les satellites administratifs tels que le pavillon de la rivière et le garage municipal sont fermés à la population pour une période indéterminée.

Les ressources demeurent cependant en place pour assurer la continuité des services à la population au cas par cas, par téléphone. Il est aussi important de préciser qu’un plan de relève interne permettra de maintenir les services et d’assurer les remplacements de postes critiques si requis.

En mode veille

La Ville de Joliette tient également à rassurer la population concernant les mesures d’intervention qui pourraient être requises en situation d’urgence: suivant son plan de mesures d’urgence, les ressources impliquées ont été placées en mode veille. Les premiers répondants que constituent les membres du service des Incendies de Joliette en sont également à se doter d’un protocole adapté à la situation.

Mesures destinées aux employés municipaux

Pour éviter la transmission du virus, la Ville de Joliette exige qu'à partir d'aujourd'hui, tous ses employés qui reviennent de l'étranger se placent en isolement pour une durée de 14 jours. Elle leur recommande également d'éviter de voyager à l'étranger pour des raisons personnelles, sans quoi, une mise en quarantaine sera obligatoire. Des rappels préventifs et des mesures supplémentaires de désinfection ont aussi été mis en place dans les différentes installations municipales ainsi qu’à la cour municipale.

À Saint-Charles-de-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée annonce qu’elle prendra les mesures nécessaires pour faire respecter ces orientations dans ses bâtiments municipaux. À ce stade, la Ville met l’accent sur la prévention et suspend ses activités au centre André-Hénault et au centre communautaire Alain-Pagé pour les deux prochaines semaines. La Ville invite aussi les citoyens, si possible, à prioriser ses services en ligne ou téléphoniques.

Comme à Joliette, les employés de la Ville revenant de voyage à l'étranger doivent être en isolement volontaire pour 14 jours.

Pour les camps de jour prévus pour l’été 2020, ils sont maintenus jusqu’à nouvel ordre. La période d’inscription est maintenue comme prévue; la Ville privilégie l’inscription en ligne pour la programmation des activités du printemps toujours prévue du 16 au 20 mars. Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation de la COVID-19 au Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus.

Une page dédiée à la COVID-19 est souvent mise à jour sur le site Web municipal. Plusieurs recommandations y sont inscrites, ainsi que divers conseils et informations. La ligne d’information générale du gouvernement du Québec : 1 877 644-4545

À Notre-Dame-des-Prairies

Tout rassemblement non essentiel, qu’il compte plus de 250 personnes (tel qu’exigé par le gouvernement) ou non, est annulé au minimum jusqu’au 30 mars. Tous les événements culturels qui prennent place au Carrefour culturel ou au Centre des arts et des loisirs Alain-Larue sont annulés, ainsi que tous les cours de la programmation des loisirs. Ces décisions seront par la suite révisées suivant les recommandations du gouvernement.

Afin de protéger la santé de toutes et de tous, il est demandé aux Prairiquoises et aux Prairiquois de rester le plus possible à la maison, et de profiter de cette pause forcée pour passer de bons moments en famille.

Comme dans les autres villes, la municipalité, en tant qu’employeur, a demandé à son personnel de retour de voyage à l’étranger de se placer en isolement volontaire pour une durée de 14 jours. Les employés de la Ville ont également suivi, ce matin, une formation qui leur permettra d’agir en lien avec la pandémie. Notre plan de mesures d’urgences a quant-à-lui été mis à jour spécifiquement en lien avec la Covid-19.

La situation évoluant rapidement, elle sera réévaluée régulièrement.

À Repentigny, annulation des activités non essentielles



Les trois corporations majeures de la Ville de Repentigny se plient aux recommandations de la Ville d’annuler leurs activités non essentielles à compter de maintenant.

Ainsi donc, le Centre communautaire Laurent-Venne demeurera fermé au public jusqu’à lundi soir inclusivement et rouvrira ses portes mardi prochain, 17 mars, à 9h. Le Centre récréatif de Repentigny suspend toutes ses activités non essentielles et ce, jusqu’à nouvel ordre. Quant au Complexe sportif Gilles-Tremblay, ses portes seront fermées jusqu’à avis contraire.

Toutes ces dispositions pourraient changer ou se prolonger selon l’évaluation qui est faite de la situation sur une base quotidienne et selon les recommandations de la Ville de Repentigny.



Pour de plus amples informations, consulter les sites web des trois corporations aux adresses suivantes :

- Centre communautaire Laurent-Venne: https://centrecommunautairerepentigny.ca/

- Centre récréatif de Repentigny: http://www.centrerecreatifrepentigny.com/

- Complexe sportif Gilles-Tremblay: https://www.gymrepentigny.ca/