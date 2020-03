Six humoristes se relaient pour sortir de l'hiver

L’équipe du Centre récréatif de Repentigny propose de terminer l’hiver sous le signe de la découverte et du rire, avec six artistes qui carburent uniquement à l’humour, le vendredi 20 mars prochain, de 20h à 22h.

Pour sortir de la grisaille de l'hiver, quoi de mieux que de se dilater la rate? Impossible de donner ici un portrait complet des six artistes, mais disons qu’ils ont su se tailler une place sur la scène humoristique, notamment Christopher Williams qui excelle dans le stand-up et rivalise dans l’art de raconter des histoires. Ce dernier s’est aussi fait connaître entre autres pour ses émissions de radio à NRJ, Le Christo show, et son émission de télévision à Musique plus, Le monde de Christo.

Par ailleurs, il y a fort à parier que le public tombe sous le charme de Théo Top, un personnage loufoque et attachant. Et que dire de Val Belzil, une humoriste émergente de la région de Québec qui a fait ses débuts au théâtre? Dominick Léonard ne passera pas non plus inaperçu. Mieux connu sous le nom de Léo, on le qualifie d’« humoriste performeur » qui sort de l’ordinaire.

Jorge Gil (Jorge Humberto Gil Escobar) n’hésite pas à aborder l’immigration sous toutes ses formes avec authenticité et une spontanéité rafraîchissante. Finalement, le dernier mais non le moindre, Angelo Schraldi, est un humoriste particulier, qui déploie une intensité et une vulnérabilité qu’il transforme en force de frappe pour amener son public à crouler de rire.

À noter que les places sont limitées. Le coût des billets s'élève à 20 $ taxes incluses. Ils se réservent à l’accueil du Centre récréatif (740, rue Pontbriand, Repentigny), par téléphone (450 657-8988) ou via le site Internet. Une nouveauté est disponible ctte année : un service de bar et de grignotines est mis à la disposition du public.