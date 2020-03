Le printemps sera productif pour les étudiant en Arts visuels

Les étudiants en Arts visuels du Cégep à Joliette vivent une session bien remplie. Pour ajouter encore plus de couleurs au printemps, le public est invité à découvrir trois de ces projets, où leur talent sera mis en lumière. Il s'agit d'une exposition extérieure dans la Ville de Joliette intitulée Regard sur les îles réunies, présentée dans la ruelle des artistes, un événement-bénéfice de Peinture en direct au Musée d’art de Joliette ainsi que l’exposition de fin d’année intitulée [Art Box] une hybridation des genres, qui se tiendra du 10 au 17 mai prochain au Musée.

Quoi de plus inspirant pour de jeunes artistes que de pouvoir s’approprier les œuvres des grands artistes ou de s’imaginer créer une œuvre à l’intérieur même du Musée? C’est ce que le Musée d'art de Joliette a permis aux étudiants en Arts visuels du cégep en les invitant à explorer l’exposition permanente "Les îles réunies". À partir de cette visite, les étudiants ont réinterprété les œuvres ou le bâtiment du Musée par des photographies qu'ils ont prises, retravaillées et transformées. Ces œuvres seront exposées dans la ruelle des artistes (le passage entre la place Bourget et le stationnement de la rue Manseau). Les étudiants ainsi que les responsables du projet seront présents dans la ruelle, le mardi 17 mars, à 12 h 30, pour discuter avec le public.

De la peinture en direct

Les finissants en arts visuels du Cégep à Joliette, en collaboration avec le Musée d’art de Joliette, présentent la soirée Peinture en direct. Cette soirée, unique en son genre, aura lieu le jeudi 26 mars à partir de 18 h, au Musée, et mettra en vedette les étudiants qui peindront une œuvre sous les yeux des visiteurs. L’entrée est gratuite. De plus, un léger goûter sera offert aux participants ainsi qu’un service de bar, café et rafraichissement.

Lors de l’encan qui clôturera la soirée, il sera possible de faire l’acquisition d’une œuvre originale à un prix d’occasion! Tous les fonds amassés lors de cette soirée serviront à la tenue de l’exposition qui présentera la rétrospective artistique des élèves finissants en arts visuels.

Exposition des finissants sur l'hybridation des genres

En troisième lieu, les 19 étudiants finissants du programme d’Arts visuels du Cégep à Joliette invitent le public à venir visiter leur exposition de fin d’année intitulée [Art Box] une hybridation des genres, qui aura lieu au Musée d’art de Joliette du 10 au 17 mai prochain. Le vernissage de l’exposition aura lieu le dimanche 10 mai, à 13 h, au Musée d’art de Joliette. Ce sera l’occasion d’apprécier une sélection des meilleures œuvres des finissants. Les œuvres témoignent de l’unicité et de l’originalité de chacun d’entre eux.

« Pour nous, cette exposition représente un aboutissement important, car l’espace d’un instant, les personnalités et les créations contrastées vont s'harmoniser afin de créer un tout, un amalgame unique qui nous est propre », assure Raphaël Allard, étudiant finissant.

[Art Box] une hybridation des genres regroupe en effet un ensemble d’œuvres hétérogènes qui parfois s’interpellent et s’affrontent ou se complètent et se répondent. C’est une exposition à l’image de notre monde actuel, tout en contrastes et en diversité. Une partie de l’exposition est également présentée à la bibliothèque du Cégep régional de Lanaudière à Joliette.