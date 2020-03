Les Aliments M&M de Joliette remettent 600 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

Les Aliments M&M de Joliette ont remis un montant de 600 $ à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière, à la suite de leur collecte de fonds des 11 et 15 février derniers.

En effet, 10 % des ventes effectuées lors de ces deux journées ont été récoltées au profit de la fondation. Pour les propriétaires de la succursale de Joliette, Sylvain Prévost et Nathalie Beauchamp, la cause leur tient à cœur : « C’est important pour nous de soutenir la fondation parce que la santé, ça touche tout le monde. Les dons permettent d’acquérir des équipements à la fine pointe de la technologie qui bénéficieront à l’ensemble de la population de la région. »

La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est une organisation philanthropique, chargée de mobiliser la communauté et recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière.