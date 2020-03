Deux journées d'embauche prévues au CISSS de Lanaudière

Deux journées d’embauche sont prévues pour combler plusieurs emplois de préposés à l’entretien ménager et de préposés aux services alimentaires au Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS).

Toute personne intéressée par ces emplois est invitée à se présenter aux journées d’embauche afin de rencontrer les équipes du CISSS. Les activités se dérouleront dans les deux hôpitaux de la région, selon l’horaire suivant :

- le 21 mars, au Centre hospitalier De Lanaudière de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h;

- le 4 avril, à l'Hôpital Pierre-Le Gardeur de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.

Inscriptions recommandées

Il est préférable de s'inscrire afin de s'assurer de rencontrer les équipes et de passer une entrevue sur place. Il est conseillé d'avoir en main un curriculum vitae et un diplôme de 5e secondaire ou l’équivalent. Toute personne inscrite ou non, sera rencontrée par les équipes afin de combler les besoins de l'organisation du CISSS. Les inscription et les informations sont regroupées sur le site web du CISSS.

Le CISSS de Lanaudière est à la recherche de personnel pour de nombreux autres titres d’emplois. Des offres d’emplois sont disponibles en ligne.