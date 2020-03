Moment de réflexion collective : des pistes sur l'avenir de la Matawinie

Le Moment de réflexion collective à l’Auberge de la Montagne coupée, située à Saint-Jean-de-Matha, a eu lieu dernièrement, réunissant près de 130 personnes issues de différents horizons. Le tout, dans le but de « construire la Matawinie de demain ».

Cette rencontre avait pour but de travailler collectivement à réfléchir à différentes stratégies et moyens d’actions pour permettre, dans un futur rapproché, l’élaboration d’un plan d’actions selon six thématiques issues de la phase de diagnostic et d’entrevues dirigées auprès d’acteurs influents du milieu. Ces thèmes ont porté sur l’identité, la notoriété et l’image de marque, le tourisme, l’entreprenariat, les parcs industriels, la rétention des jeunes et l’attraction des jeunes familles ainsi que l’évolution démographique.

Le climat au coeur des débats

Les changements climatiques ont constitué une trame transversale tout au long des discussions et échanges relatives aux six thèmes abordés. En effet, chaque proposition ou action devait tenir compte des impacts potentiels sur l’environnement et les changements climatiques. Dans cette dynamique, le comité directeur a encouragé le co-voiturage, organisé l’événement dans une approche écoresponsable et recueilli les kilométrages parcourus par les participants afin d’acheter des crédits carbones aux fins de la plantation de 15 arbres.

« La MRC est certes la locomotive de la planification stratégique, mais la démarche se doit d’être participative, collaborative et inclusive », a souligné Sylvain Breton, préfet de la MRC de Matawinie. Il se dit également « très heureux de voir ce jour-là autant d’énergie et d’enthousiasme dédiés au futur de la Matawinie ».

Un plan d'action validé par les élus à l'automne 2020

Une conférence de l’économiste Jean-Pierre Lessard, de la Société Aviseo conseil inc, est venue apporter une analyse de la situation socioéconomique du territoire et a donné quelques pistes de réflexion quant à l’intégration des richesses naturelles, comme les produits forestiers non ligneux (PFNL).

En conclusion de la journée, Sylvain Breton s’est à son tour engagé à publier les axes prioritaires qui se dégageront des réflexions des participants dès le mois de mai, ainsi qu’un plan d’actions détaillé entériné par le conseil de la MRC à l’automne.

Pour plus d’informations, consulter le site Internet et la page Facebook de la MRC de Matawinie afin d’avoir accès au cahier du participant qui a été remis pour l’événement, l’exposé de Jean-Pierre Lessard ainsi que plusieurs photos prises lors de ce Moment de Réflexion Collective, lequel événement a sans conteste séduit les participants.