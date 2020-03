Le programme en horticulture du cégep prévoit plusieurs activités

Le programme Technologie de la production horticole agroenvironnementale participera à une panoplie d’activités dans la région au cours des prochaines semaines.

Le 12 mars, il y aura une vente de plantes grasses dans le hall du Cégep à Joliette. Le 22 mars, des enseignants participeront aux Fêtes des semences de Terrebonne. Le 9 avril, il y aura une vente d’hydrangée dans le hall du Cégep à l’occasion de Pâques, tandis que le 14 mai, ce sera la vente de fin de saison dans les serres du cégep.

Par la suite, le 9 mai, des enseignants participeront à la Journée de l’arbre de Joliette ainsi qu’au Marché des fleurs de Joliette.Pour plus de détails, la programmation est accessible en ligne.

Un voyage d'initiation à la solidarité et pédagogique au Pérou

Onze étudiants et étudiantes en Technologie de la production horticole ont fait un séjour pédagogique de deux semaines dans une communauté quechua, à Wirpis, dans les montagnes du Pérou, en janvier dernier.

Le projet s’est déroulé dans les serres familiales de cette petite communauté rurale. Les étudiantes et les étudiants ont installé des systèmes de récupération d’eau de pluie, ont fait de la plantation et des semis de cultures maraîchères et ont fait de l’entretien des serres. Le voyage d’initiation à la solidarité internationale, organisé en collaboration avec le CRÉDIL, incluait également pour les étudiantes et étudiants de vivre dans les familles de la communauté. « Ils ont vécu une expérience humaine inoubliable, dont ils se souviendront toute leur vie », a mentionné Simiane Grégoire-Valentini, l’enseignante accompagnatrice.