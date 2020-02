Le Club photo Repentigny se dévoile lors de sa 11e exposition annuelle

La 11e exposition annuelle du Club photo Repentigny, revient plus passionnément que jamais, les 30 et 31 mai au Centre d’art Diane Dufresne. Intitulée Notre Vision – Notre Passion, l'exposition dévoilera une centaine de photos.

Les visiteurs sont invités à admirer entre 80 et 100 photographies de tout style, de la macro à l’animalier, en passant par le portrait et le paysage, noir et blanc ou couleur... Quels que soit ses goûts, tant qu'il aime la photographie, le visiteur ne pourra pas rester indifférent.

Il y aura un tirage de prix pour les visiteurs ayant voté au concours Photo Coup de Cœur, le dimanche 31 mai en fin de journée. C’est aussi l’année du 350e de Repentigny: plusieurs activités seront déployées tout au long de l’année sur le territoire, dont le projet d’une exposition photo itinérante que le club a soumis et que la municipalité a retenu. Ce projet est en train d'être peaufiné, selon le Club Photo Repentigny.

L'entrée sera libre le samedi 30 mai de 10h à 20h et le dimanche 31 mai de 10h à 17h.

Pour information : La photo no 1 - ‘’Au lever du jour’’ est de Daniel André Bélair et la photo no2 – ‘’Envol’’ est de Lisette Fleurent.