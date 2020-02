Le Salon Ressources Familles revient pour une 3e édition

Consulter des ressources qui sont en mesure d’outiller, informer et accompagner les familles au quotidien est un droit. C’est ici qu’entre en scène le Salon Ressources Familles, qui se tiendra le samedi 14 mars prochain au centre récréatif de Repentigny. Nouveauté cette année, Isabelle Brais a accepté d’être la présidente d’honneur de l’événement qui en est à sa 3e édition.

Routine, devoirs, langage, accompagnement, soutien, écoute, activités, loisir, apprentissage, troubles et maladies : tous les sujets qui préoccupent les familles d’aujourd’hui seront abordés. Présentée en collaboration avec Gymn’O Lanaudière, cette 3e édition s’adresse à toutes familles confondues ayant un ou plusieurs enfants âgés entre 0 et 12 ans.

Sur place, les visiteurs pourront découvrir sous un même toit une trentaine d’exposants (organismes et entreprises) 100 % dédiés à la famille et ses défis quotidiens, en provenance de Repentigny mais aussi de la grande région de Lanaudière et ses environs proches (avec notamment des exposants de Saint-Lin, Joliette, Saint-Norbert, Mascouche, Terrebonne, L’Assomption, Lanoraie, Laval, Anjou, Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal...).

Il sera possible pour les visiteurs de poser des questions directement aux professionnels, de faire le plein d’outils, d’informations et de conseils pour accompagner votre famille au quotidien et dans les moments de crise. En fait, c’est le seul endroit où les familles retrouveront autant d’acteurs, au même moment, ayant à cœur la mission commune : le bien-être des enfants!

Une programmation pour tous les goûts

Qui dit familles dit parents et enfants. C’est pourquoi l’équipe du centre récréatif de Repentigny a prévu une programmation qui permettra aux enfants de bouger! Pendant toute la journée, ces derniers auront accès gratuitement à des jeux gonflables, des séances de maquillage, la présence de mascottes en alternance et du fouineur de la bibliothèque.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve un atelier de glue (12 enfants à la fois) et, à l’extérieur, les enfants pourront déguster de la tire sur la neige (12h à 16h) offerte par l’Aubainerie Repentigny et visiter un camion de pompiers (13h à 16h). Il y a fort à parier que ces deux nouvelles activités seront fort populaires auprès des enfants.

« Je remercie le Centre récréatif de Repentigny et l'organisme Gymn’O Lanaudière qui nous offrent la troisième édition du Salon Ressources Familles, a fait savoir Isabelle Brais. Ce sera un plaisir pour moi d’y participer à titre de présidente d’honneur. La famille et l’éducation sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Les exposants du Salon s’y consacrent en facilitant le quotidien des parents, y compris avec des enfants qui ont des besoins particuliers. »

Le Salon Ressources Familles se déroulera le samedi 14 mars prochain de 10h à 16h, au Centre récréatif de Repentigny (740, rue Pontbriand). L’entrée est gratuite pour les visiteurs.

Pour plus d’informations, contacter Marie-Élisabeth Michaud, agente de développement au [email protected] ou au 450 657-8988.