Une première Fête des semences, célébrée en mars à Mascouche

Le Volet Objectif Écoterritoire de la SODAM, en collaboration avec le Complexe Horticole Bastien, tiendra le dimanche 22 mars de 10 h à 16 h dans la serre du Complexe Horticole Bastien, la toute première fête des semences des Moulins, où près de 30 exposants accueilleront les visiteurs désireux d’en apprendre plus sur le jardinage.

La Fête est destinée à tous ceux ayant à cœur l’environnement et les saines habitudes de vies. Au programme, des ateliers, des conférences des animations spéciales pour toute la famille et des tables d’échange pour célébrer l’arrivée du printemps et planifier la saison de jardinage. Les participants seront invités à butiner d’un kiosque à l’autre. Ils pourront faire la rencontre de semenciers, producteurs agroalimentaires et artisans de la région et bénéficier de leurs conseils avisés tout en pouvant faire le plein de semences, de plantes, produits gourmands et de bien plus encore.

Une trentaine d’exposants

Près d’une trentaine d’exposants sont attendus. La liste complète des entreprises et organismes participants sera disponible sur le site Internet de la SODAM. Le comité organisateur confirme la participation des semenciers suivants : les Jardins de l’écoumène, les Semences du portage, Terre promise, les Jardins de la Gaillarde, Le jardin des vie-la-joie et Vertdemain.

Il sera également possible de manger sur place puisque le Réseau moulinois de cuisines et de jardins tiendra un bistro offrant des repas légers cuisinés avec des pousses fraîches. Des entreprises agroalimentaires seront aussi sur place pour permettre aux visiteurs de se gâter avec, entres autres, des produits forestiers, des champignons, de l’alcool de fruits indigènes etc.

Entre conférences et échanges de produits horticoles

La programmation de la Fête propose quatre conférences qui permettront à tous les visiteurs d’enrichir et de parfaire leurs compétences et connaissances en matière de jardinage et d’activités connexes:

10 h 30: Comment entretenir un jardin intérieur à l’année? par Richard Demontigny - Vertdemain;

11 h 30: La garde des poules urbaines, par Louise Arbour - Poules en ville;

13 h: Atelier gourmand sur le sapin baumier, par Annie St-Jacques - La Maison du bonheur;

14 h: Introduction aux semis, par Stéfany Plante - Ferme au septième sol;

15 h: Potager en contenant, par Geneviève Bessette de la Shop Agricole



Le comité organisateur proposera aussi aux visiteurs une table d’échange de produits horticoles.

Il sera possible aux visiteurs de faire du troc de semences, de semis, de boutures, de plantes d’intérieur, de livres de jardinage, etc. Aucune inscription n’est nécessaire; les personnes intéressées n’ont qu’à se présenter à la table identifiée avec leurs produits à échanger.

La Fête des semences aura lieu le dimanche 22 mars 2020, de 10 h à 16 h, au complexe Horticole Bastien, situé au 4835, chemin Martin à Terrebonne.