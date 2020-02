Festi-Glace de la MRC de Joliette: un premier week-end rayonnant

Plusieurs milliers de personnes ont chaussé leurs patins pour profiter des festivités du premier week-end du Festi-Glace de la MRC de Joliette. Bien que l’ouverture ait débuté dans la tempête, plus de 600 festivaliers se sont déplacés pour danser sur les rythmes du DJ Funky Fals et pour assister aux traditionnels feux d’artifice Patrick Morin et rencontrer les personnages féériques. Des classiques qui attirent les foules à coup sûr.

C’est sous un soleil magnifique que s’est déroulé le reste du week-end, au grand bonheur des petits et grands. Les sentiers glacés étaient remplis à plein capacité d’amoureux du plein air venus profiter des plaisirs de l’hiver sur la magnifique patinoire naturelle de la rivière L’Assomption, de l’animation et des activités. D’ailleurs, les nouveautés du lancer de la hache, du lancer du sapin et du tir à l’arc ont su attirer les foules, de même que le Mini-Pro Snowboard. Les élèves en concentration hockey de Barthélemy Joliette ont aussi bien animé le Défi hockey où les jeunes joueurs ont pu pratiquer leurs habiletés pour notre "sport national".

Sentiers glacés éclairés les 14 et 15 février

« Notre événement attire vraiment une foule de gens. Si on l’organise d’abord et avant tout pour notre population, les gens viennent de tous azimuts pour profiter de nos installations et de notre joyau, la rivière L’Assomption. Il s’agit d’une activité unique dans Lanaudière et même, dans le reste du Québec », a souligné Alain Bellemare, préfet de la MRC de Joliette.

Le Festi-Glace se poursuit jusqu’au 16 février avec une foule d’activités. Les festivaliers pourront profiter de deux soirées spéciales les 14 et 15 février, car les sentiers glacés seront éclairés jusqu’à 21 h entre les parcs Louis-Querbes et les Champs-Élysées. Le pavillon sera également ouvert jusqu’à 21 h. La patinoire est ouverte de 9 h à 17 h tous les autres jours.

Tous les détails sur la programmation et les conditions de la glace mises à jour quotidiennement sont disponibles en ligne.