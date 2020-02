Fin des études de la 1re cohorte d'étudiants en "Assistance à la personne en établissement et à domicile"

Le Centre multiservice des Samares et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière ont souligné récemment la fin des études de la première cohorte du nouveau programme de formation professionnelle Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED). L’événement s’est tenu au Centre d’excellence en santé de Lanaudière à Saint-Charles-Borromée, en présence de représentants des deux organisations et des collègues étudiants des finissants.

D’une durée de 870 heures, ce nouveau programme permet d’obtenir une diplomation en moins d’un an afin de préparer les élèves à l’exercice de la profession de préposés aux bénéficiaires et d’aides familiaux résidents dans le domaine de la santé et des services sociaux.

Le Centre multiservice, seul à héberger la formation

Cette profession vise à offrir de l’aide et des soins d’assistance à une clientèle de tout âge présentant des maladies ou des incapacités physiques, psychiques ou psychosociales dans les réseaux public, privé et communautaire. La raison d’être de la profession est de suppléer aux incapacités de la personne et de l’assister dans le maintien ou le rétablissement de son autonomie et de son état de santé.

Afin de compléter leur formation, les élèves doivent combiner à l’enseignement théorique et pratique en milieu scolaire, des stages en milieu de travail auprès d’organismes en santé. La région de Lanaudière se démarque par la présence de programmes en santé des plus dynamiques. Unique établissement dans la région de Lanaudière à offrir ce programme de formation, le Centre multiservice des Samares contribue fortement à répondre à un besoin de main-d’œuvre régional.

Près de 70 élèves sont en cours de formation à l’heure actuelle au Centre d’excellence en santé de

Lanaudière et au Centre de formation en santé de Saint-Esprit. Mentionnons qu’une nouvelle cohorte de formation débutera le 9 mars prochain. En plus d’avoir la possibilité de travailler pendant la formation, les personnes admises sont admissibles à l’obtention d’une bourse de 7 500$. Les personnes intéressées sont invitées à visiter le site Web du Centre multiservice des

Samares pour connaître tous les détails.