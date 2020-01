Un Prix Opus décerné à Samuel Blais, enseignant de musique au Cégep à Joliette

Le Cégep à Joliette est fier. Samuel Blais, enseignant en Musique au cégep, s’est vu remettre le Prix Opus dans la catégorie Album de l’année Jazz pour son disque Equilibrium .

« C’est une fierté de pouvoir compter sur des enseignants et enseignantes qui se démarquent et s’illustrent par leur talent. Ils sont une inspiration pour les étudiants et étudiantes qui les côtoient », souligne Josianne Lafrance, directrice adjointe des études au Cégep à Joliette.