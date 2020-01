L'Hiver célébré à Saint-Félix-de-Valois mi-février

La Ville de Saint-Félix-de-Valois a dévoilé la programmation de la Fête d’hiver qui aura lieu les 14 et 15 février prochains au parc Pierre-Dalcourt.

Concours de châteaux de neige, une première !

Après l’ajout du concours de sculpture sur neige dédié aux entreprises l’an dernier, Saint-Félix-de-Valois instaure le premier concours de château de neige pour les familles! Une occasion de rivaliser d’effort, de créativité, de grand air et de plaisir pour l’honneur et un grand prix.

Il y aura également la 2e édition du concours de sculpture sur neige. Dix entreprises de la communauté pourront inscrire une équipe afin de rivaliser de créativité sur bloc de neige. En cette Année internationale de protection des végétaux décrétée par l’ONU, le concours de sculpture sur neige prend le virage vert et décline sa thématique sous le signe du monde végétal. Les participants auront 24 h pour terminer leur œuvre à partir du vendredi 16 h.

Les classiques de retour

L’histoire de la fête d’hiver ne serait pas, sans le tournoi de hockey bottine où il s'agit de former une équipe pour s'inscrire d’ici le 31 janvier. En plus du tournoi, la journée du samedi fera place au feu de joie, à la cabane à sucre avec son animation, au snowskate dans le parc de planche à roulettes, à des démonstrations de hockey bulle et des tamponneuses sur glace. Également au programme de la journée du 15 février : jeux d’antan, animation, musique, bar et kiosque alimentaire.

La soirée du 14 février marquera le départ du concours de sculpture sur neige, mais la soirée sera également dédiée à la chaleur du foyer. Veillée chantée avec les scouts autour du feu ou du patinage aux flambeaux de la Saint-Valentin au programme.

Un soutien à la vie communautaire

Une partie des fonds amassés lors de la vente d’alcool et le pourboire seront remis à aux organismes du coin en vertu de la Politique de reconnaissance et de soutien à la communauté adoptée le 5 septembre 2019 afin de valoriser la vie communautaire de la municipalité. Les formulaires d’inscription pour le tournoi de hockey et le concours de sculpture et le détail du déroulement de la journée sont disponibles en ligne.



Pour davantage d'informations : 450 889-5589 poste 7762 ou au [email protected]