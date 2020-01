Place aux jeunes en région : de jeunes travailleurs qualifiés à la découverte de Joliette

Amener de jeunes travailleurs qualifiés à imaginer leur avenir dans la MRC de Joliette : voilà la mission que s’était donnée l’équipe de Place aux jeunes Joliette les 17 et 18 janvier derniers. Un groupe de jeunes diplômés a sillonné la MRC afin de découvrir le territoire, participer à différentes activités et rencontrer des gens significatifs dans le cadre d’un séjour exploratoire.

Les participants du séjour sont des jeunes spécialisés dans des domaines variés tels que l’ingénierie, l’électromécanique, l’environnement et la plomberie. Habitant à l’extérieur de Lanaudière, ils souhaitent tous faire carrière et s’établir en région. L’objectif du séjour exploratoire était de leur faire découvrir la MRC de Joliette et leur présenter l’ensemble des opportunités que la MRC peut leur offrir en termes d’emploi et de qualité de vie.

« [Le séjour] est un contact humain authentique et de proximité qui m’a permis de pleinement découvrir la région selon mes intérêts. Cela fera véritablement la différence dans mon choix de la prochaine région où je m’installerai », assure Ariane, participante.

Au cours du séjour, les participants ont pu se familiariser avec le territoire grâce à une visite guidée à travers les 10 municipalités. Ils ont également participé à différentes activités telles qu’une soirée de jeux au Café Socié-thé, une visite du Musée d’art de Joliette, une randonnée en raquette au parc de l’Érablière de Crabtree et un atelier au Vignoble Saint-Thomas.

De plus, ils ont eu l’occasion de rencontrer différentes personnes, entre autres les maires de Crabtree et St-Thomas, Mario Lasalle et Marc Corriveau. Bruno Ayotte, directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette mentionne que : « depuis l’automne 2019, les services de Place aux jeunes sont de nouveau disponibles dans la MRC de Joliette. Après une absence de neuf ans, c’est avec plaisir que nous retravaillons à faciliter l’intégration professionnelle de jeunes diplômés, en plus de les sensibiliser aux avantages de la vie en région! »

Place aux jeunes en région est un programme national qui vise à favoriser la migration, l’établissement et le maintien de jeunes diplômés de 18 à 35 ans en région. La structure offre un soutien individuel aux jeunes intéressés à s’établir dans une MRC, organise des activités de découverte de la région et transmet de l’information sur la région et les emplois s’y rattachant.

Les activités de Places aux jeunes sont soutenues par différents partenaires financiers dont Place aux jeunes en région, le Secrétariat à la jeunesse, le Mouvement Desjardins, Emploi-Québec et plusieurs partenaires locaux.