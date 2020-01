Risques de Salmonellose : rappel de la crème de sésame Tahina

Le groupe Phoenicia Inc. procède au rappel de Tahina, de la marque "Alkanater", car ce produit pourrait être contaminé par la bactérie Salmonella. Le produit visé décrit ci-dessous ne doit pas être consommé. Pour le moment, aucun cas de maladie n'a été déclaré.

Ce rappel découle de résultats d'analyses effectuées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). L'ACIA procède actuellement à une enquête sur la salubrité des aliments qui pourrait entraîner le rappel d'autres produits. Tout autre rappel de produit à haut risque sera signalé au public au moyen d'une mise à jour de l'avis de rappel d'aliments. L'ACIA veille à ce que l'industrie retire du marché le produit faisant l'objet du rappel.

Vendu au Québec et en Ontario, le produit pourrait avoir été distribué dans d’autres provinces et territoires. Le produit visé par le rappel pèse 454 g; le numéro de CUP est le 6 92551 00002 0 et les codes sont PRO: 08/20/2018; EXP: 08/20/2020 et LOT: TT4N-180820

Ce qu'il faut faire

Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin. Vérifiez si vous avez le produit visé par le rappel à la maison. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés au magasin où ils ont été achetés.