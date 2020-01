Cégep de Joliette : une soirée carrières renseigne sur l'avenir dans les Arts

Le Cégep à Joliette et le Musée d’art de Joliette présentent la 2e édition de la Soirée-Carrières : pour un avenir en Arts! qui aura lieu le 4 février prochain, de 18 h à 21 h, au Musée. Cette soirée a pour objectif de dépeindre aux élèves de 4e et 5e secondaire de la région, aux étudiants du Cégep régional de Lanaudière ainsi qu’à tous les curieux, un portrait réaliste mais coloré de diverses professions liées à la création artistique.

Au programme, des entrevues et des rencontres dynamiques avec des diplômés en Arts plastiques du Cégep à Joliette (programme maintenant appelé Arts visuels). Il y aura François Blouin (réalisateur et metteur en scène), Julie Ducharme (enseignante en arts plastiques au secondaire), Laurie Durand (artiste 3D), Véronique Malo (artiste visuelle et enseignante au collégial), April Petchsri (professeure de dessin Manga) et Caroline Pierre (médiatrice culturelle).

Tisser des liens entre les étudiants et les Arts

L’idée est de mettre en contact des professionnels du vaste monde des arts avec des jeunes s’intéressant au domaine. Les parents sont également les bienvenus afin de découvrir la diversité des emplois en arts pour ainsi comprendre et encourager l’orientation de carrière de leurs jeunes. D’ailleurs, les participants pourront discuter de choix de carrière avec des aides pédagogiques individuelles du Cégep à Joliette à un kiosque d’information scolaire et professionnelle.

Les activités sont offertes gratuitement, mais l’inscription est obligatoire pour tous les participants (parents et accompagnateurs inclus). Le formulaire d’inscription est disponible ici.

Le stationnement du cégep sera gratuit à cette occasion. En cas de tempête occasionnant la fermeture des écoles, l’événement sera remis au jeudi 6 février. Pour toutes informations supplémentaires, communiquer par courriel à [email protected] lanaudiere.qc.ca, par téléphone au 450 756-0311, poste 220 ou en personne au Musée d’art de Joliette au 145, rue du Père-Wilfrid-Corbeil à Joliette.