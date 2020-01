La randonnée des Loups Garous a rempilé pour une 6e édition !

Plus de 75 personnes ont participé le 10 janvier dernier à la 6e édition de la Randonnée des Loups Garous organisée par la municipalité de Saint-Cuthbert.

Un sentier de raquette d’environ 4 km a été aménagé pour l’occasion sur la propriété de la Sucrerie Valrémi. La température était des plus clémentes pour des participants comptant plusieurs familles avec jeunes enfants. C’est sur le coup de 18 h 30 que le départ a été donné et, au retour de cette magnifique promenade aux flambeaux, le maire, Bruno Vadnais, a accueilli petits et grands randonneurs avec du chocolat chaud. Une soupe réconfortante, des brochettes de fruits et des pizzas étaient également servies.

Cette activité a été offerte gracieusement à toute la population par la municipalité avec l’appui financier du programme Famille au jeu de la Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière.