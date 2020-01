Des activités pour les personnes atteintes de sclérose en plaques

Le Canada affiche le plus haut taux de sclérose en plaques du monde. À Joliette, des activités sont organisées par l'Association sclérose en plaques de Lanaudière pour les personnes vivant avec cette maladie.

L’Association lanaudoise a prévu trois types d'activités:

Les quilles hebdomadaires

Chaque jeudi de 13 h 15 à 15 h, des rampes sont disponibles pour faciliter le jeu des personnes qui en ont besoin. L'activité se déroulera du 16 janvier au 19 mars 2020 inclusivement. Le salon de quilles est situé au 53 rue Baby à Joliette: demandez Arthur.

> L'activité est au coût de 5 $ par après-midi et demeure gratuite pour l'accompagnateur.

Un cinéma mensuel

Rendez-vous chaque 2e mardi du mois au Cinéma RGFM, situé au 220, rue Beaudry Nord à Joliette, à compter de 13 h. La CAL (carte d’accompagnement loisir) est acceptée.

> Coût : 5$ et +.

Théâtre - Des souris et des hommes

Samedi 22 février 2020 à 20 h à la salle Rolland-Brunelle au 20, rue St-Charles-Borromée Sud, à Joliette. Porté par le texte de John Steinbeck (l'auteur des livres Les Raisins de la colère ; À l'Est d'Eden , entre autres), Des Souris et des Hommes est un chef-d’œuvre de la littérature américaine, tragédie simple et puissante qui dépeint l’humanité à son état brut. L'oeuvre figure parmi ces grands classiques qu’il importe de revisiter. De nombreuses fois adapté pour la scène, le cinéma et la télévision, le texte vivra dans une langue vive et fulgurante grâce à une nouvelle traduction signée Jean-Philippe Lehoux.

En voici le résumé : George et Lennie rêvent. De liberté, de prospérité et d’un peu de bon temps. Inséparables, ils voyagent de ferme en ferme, travaillant dur afin de réunir assez d’argent pour réaliser leur projet : posséder leur propre terre, élever des lapins et goûter un bonheur tranquille. Dans cette vie de misère, de labeur et de survie, où prime généralement le chacun pour soi, George et Lennie comptent l’un sur l’autre. Ils se heurteront, malgré cela, à une cruelle fatalité.

> Coûts pour le membres actifs et associés : 20 $ ; gratuit pour les accompagnateurs; 30$ pour les membres support.

Pour davantage d'informations ou pour s'inscrire, contactez Geneviève ou Nancy au (450) 753-5545.