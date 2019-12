Le parc des Super glissades à Saint-Jean-de-Matha prêt pour les visites

L'un des plus gros parcs de glissades et de jeux gonflables du Canada, Super glissades, a ouvert le 15 décembre dernier à Saint-Jean-de-Matha. Cette structure de loisirs est présente depuis 25 ans et ne cesse de connaître une grande popularité.

C'est l'activité familiale par excellence, lorsque le temps le permet. En plus de l'attraction principale, d'autres activités hivernales sont disponibles, tutes incluses dans le prix du billet d'entrée. Tour de calèche, raquette et ski de fond... tout est en place pour un journée réussie !

Les amateurs de sensations fortes y trouvent également leur compte car le versant rafting offre les pistes de glissades les plus rapides du Québec, avec des descentes excédant 100 km/heure pendant les journées froides. Avec ses 30 pistes éclairées en soirée partagées entre les deux versants (famille et raft) tout le monde y trouve son plaisir.

Les horaires durant les Fêtes sont les suivants :

- 21 au 25 déc : 10h à 16h

- 26 au 30 déc : 9h à 21h

- 31 déc et 1er jan : 10h à 16h

- 2 au 4 jan : 9h à 21h.

Il est également possible de profiter de forfaits glissades et hébergement, incluant la nuitée en auberge ou en chalet, et un service complet de restauration.