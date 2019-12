CISSS de Lanaudière : des employés se consacrent à réaliser 170 paniers de Noël

Une trentaine d’employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière (CISSS) ont donné de leur temps pour confectionner plus de 170 paniers de Noël pour les familles dans le besoin de la région.

C’est grâce à la générosité de nombreux donateurs et d’organismes de la région ainsi qu’à la tenue d’activités de financement que tous ces paniers ont pu être confectionnés par les équipes jeunesse de Mascouche, de Repentigny et de Joliette. La Fondation Claude-Édouard Hétu, qui apporte un immense soutien à ce projet s'est également impliquée.

Cette initiative en place depuis une quinzaine d’années nécessite beaucoup de préparation et d’efforts qui s’étendent sur plusieurs mois. Que ce soit pour organiser les activités de levée de fonds, rechercher du financement et des commandites ou encore procéder au montage et à la distribution. Les équipes sont mobilisées dans toutes ces opérations.