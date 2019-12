La MDJ Le Gros Orteil obtient une bourse de 5 500$ pour créer un espace informatique

À quelques jours de Noël, les ados de Saint-Jean-de-Matha ont eu la joie d’apprendre que c’est leur maison des jeunes qui vient d’être nommée récipiendaire de la 12e édition de la bourse Best Buy 2019, organisée en collaboration avec le Regroupement des maisons des jeunes du Québec (RMJQ).

Ce partenariat, qui existe depuis maintenant douze ans, permet d’offrir chaque année une bourse de 5 500$ à une maison de jeunes membres du RMJQ pour un projet d’aménagement technologique. Il récompense des projets qui visent à stimuler la créativité des jeunes afin de les rendre critiques, actifs et responsables dans l’usage des technologies. « Notre partenariat avec Best Buy est précieux, il apporte un formidable coup de pouce à nos maisons des jeunes membres, leur permettant d’aller plus loin dans ce qu’elles peuvent offrir à leur communauté. » affirme Nicholas Legault, directeur général du RMJQ.

Cette année, c’est la proposition de la MDJ Le Gros Orteil qui a retenu l’attention du comité de sélection : « Le projet retenu s’est distingué par la volonté de la MDJ d’avoir un impact significatif pour prévenir le décrochage scolaire et par l’implication des jeunes dans cette démarche. », explique Thierry Lopez, directeur marketing et affaires corporatives - Québec pour Best Buy.

« Ce sont les jeunes qui ont décidé du projet à soumettre » précise Vanessa Pitt, coordonnatrice de la MDJ gagnante. La bourse va permettre d’offrir aux ados un espace informatique dédié à l’aide aux devoirs et au mentorat entre les jeunes du secondaire 1-2-3 et de 6e année.

« Avec ce projet, nous espérons augmenter le nombre de jeunes rejoints par ces services, qui jouent un rôle essentiel dans une communauté ayant un taux important d'analphabétisme et de décrochage scolaire » poursuit-elle. Une occasion unique pour la MDJ de renforcer le travail qu’elle a engagé depuis plusieurs années pour la persévérance scolaire.