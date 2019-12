Les répartiteurs d'urgence en grève obtiennent les signatures du ministère

Les répartiteurs médicaux d’urgence (RMU) des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie se sont dotés d’un mandat de grève fort le 11 décembre dernier. Ce mandat voté à l’unanimité était un moyen de faire pression sur le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) afin qu’il respecte sa promesse et cesse de retarder la signature des conventions collectives des répartiteurs d’urgence. C'est chose faite: vendredi 13 décembre, la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) a annoncé avoir obtenu les signatures qui auront lieu cette semaine.

Par la grève, la Fédération a souhaité rappeler au MSSS et à la ministre McCann que les RMU d’Alerte-Santé (Montérégie) et du Centre de communications santé Laurentides-Lanaudière (CCSLL) ont passé plus de quatre ans sans contrat de travail avant de finalement accepter les propositions du gouvernement, "ce même gouvernement qui tarde aujourd’hui à signer depuis plusieurs mois".

« En otage »