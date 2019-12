Portes ouvertes au Marché à Saveur Locale, ce samedi

Les producteurs agroalimentaires de Lanaudière ouvriront les portes du Marché à Saveur locale, demain, de 11 h à 16 h à Joliette, dans une ambiance du temps des fêtes.

Le Marché à Saveur Locale vous dit quelque chose? C'est une occasion de découvrir le nouvel aménagement des commerçants, qui met en valeur les produits de la région et du Québec et de goûter à plusieurs de ceux-ci. Les produits du Marché sont respectueux de l’environnement et du bien-être animal ou biologiques.

La période des fêtes commence. C’est la frénésie des achats pour les réveillons et les cadeaux. Ce marché local proposes des produits réalisés avec le souci de protéger la santé des consommateurs, l'environnement et l'agriculture.

Acheter local, c’est avoir le plaisir de manger des produits frais, goûteux, peu emballés, novateurs et dont on connaît la provenance. De plus, c'est une aide directe aux agriculteurs, éleveurs, transformateurs et plus d’une quarantaine de producteurs agroalimentaires de Lanaudière à passer de belles fêtes.

Le marché à saveur locale se situe au 580 de Lanaudière.